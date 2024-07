Mit ihrem sechs­ten Sai­son­sieg in Mis­tel­gau am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de spie­len die ers­ten Damen nun um den Auf­stieg. Auch die drit­ten Her­ren konn­ten einen Erfolg fei­ern, sowie die Klein­feld-Mann­schaft, die Bam­bi­ni II und die zwei­ten Junioren.

Klein­feld U9 Nord­li­ga 2: TC Münch­berg – Baur SV 0:18

Einen deut­li­chen Sieg fei­er­ten die Baur SV Jüngs­ten am ver­gan­ge­nen Frei­tag. Levin Pühl­horn, Lewis Pühl­horn, Moritz Lei­k­eim und Jonas Dietz behiel­ten sowohl in den Ein­zeln, als auch den Dop­peln und den Moto­rik Übun­gen klar die Über­hand und hol­ten alle Punk­te deut­lich für sich.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 2: Baur SV II – TC Bau­nach 5:1

Gegen die nicht voll­stän­dig ange­tre­te­nen Gäs­te sieg­ten die zwei­ten Junio­ren deut­lich. Luis Dötschel und Paul Rött­gen ent­schie­den ihre Par­tien jeweil in zwei Sät­zen für sich, nur Lia Meindl­schmidt muss­te sich geschla­gen geben. Im Dop­pel hol­ten Luis und Ame­lie Dötschel einen wei­te­ren Punkt.

Bam­bi­ni 12 Nord­li­ga 2: Baur SV – TC Ler­chen­bühl BT II 5:1

Wei­ter ohne Nie­der­la­ge blei­ben die Bam­bi­ni in ihrem drit­ten Ein­satz. Im Ein­zel muss­te drei Mal im Match­tie­break die Ent­schei­dung fal­len. Hier konn­ten sich Vin­cent Hüm­mer und Ben Ein­be­cker durch­set­zen, Noah Kügel muss­te die Par­tie an sei­nen Geg­ner abge­ben. Emil Beu­erle setz­te sich klar in zwei Sät­zen durch. In den Dop­peln setz­ten die Baur SV Spie­ler ihren Erfolg fort und hol­ten bei­de Punk­te nach Hause.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 1: TC Zap­fen­dorf – Baur SV 5:1

Die Junio­ren muss­ten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ihre zwei­te Sai­son­nie­der­la­ge ein­ste­cken. Im Ein­zel konn­te nur Juli­an Win­ter unge­fähr­det sein Match für sich ent­schei­den, wäh­rend Nico­las Win­ter nach gewon­ne­nem ers­ten Satz im Match­tie­break den Kür­ze­ren zog und Tizi­an Wag­ner und The­re­sa Mül­ler klar unter­la­gen. Im Dop­pel reich­te es nicht für einen wei­te­ren Punkt und bei­de Begeg­nun­gen gin­gen an die Gastgeber.

Her­ren 30 Nord­li­ga 3: Baur SV – SV Rapid Ebels­bach 0:6

Wei­ter­hin war­ten auf den ers­ten Erfolg müs­sen die Her­ren 30. Auch in ihrem drit­ten Ein­satz muss­ten Harald Tuma, Jür­gen Ein­be­cker, David Rudin und Juri Phil­ipp sowohl in den Ein­zeln als auch den Dop­peln die Über­le­gen­heit ihrer Geg­ner aner­ken­nen und alle Punk­te an die Gäs­te abgeben.

Her­ren Nord­li­ga 5: TC Kro­nach – Baur SV III 2:4

Die drit­ten Her­ren sicher­ten sich einen Aus­wärts­sieg in Kro­nach. Luis Dötschel, Haral Tuma und Paul Rött­gen konn­ten im Ein­zel über­zeu­gen, nur Chris­ti­an Pit­ter­off unter­lag in zwei Sät­zen. Den ent­schei­den­den Sieg hol­ten Chris­ti­an Pitteroff/​Harald Tuma im Doppel.

Damen Nord­li­ga 4: TG Neustadt/​Coburg – Baur SV II 5:1

Mit der zwei­ten Sai­son­nie­der­la­ge muss­ten die zwei­ten Damen die Heim­rei­se antre­ten. Im Ein­zel setz­te sich nur Made­lei­ne Schnei­der an Posi­ti­on 1 durch, Anna-Loui­sa Voigt­mann unter­lag knapp im Match­tie­break und Jule Naun­dorf und Kers­tin Meindl­schmidt ver­lo­ren klar. In den Dop­peln hat­ten Made­lei­ne Schneider/​Jule Naun­dorf noch die Chan­ce auf einen wei­te­ren Punkt, muss­ten sich aller­dings knapp im Match­tie­break geschla­gen geben.

Damen Nord­li­ga 1: SV Mis­tel­gau – Baur SV 2:7

Über­le­gen hol­ten die Damen ihren sech­ten Sai­son­er­folg und blei­ben wei­ter­hin ohne Nie­der­la­ge. Den Sieg mach­ten Mari­ja Radu­lo­vic, Julia Wim­mer, Lia Meindl­schmidt, Tina Ham­mer­schmidt und Ame­lie Dötschel mit ihren zwei-Satz-Erfol­gen bereits in den Ein­zeln sicher. Ein­zig Nico­le Tuma muss­te sich geschla­gen geben. In den Dop­peln behiel­ten die Damen wei­ter die Über­hand wobei Julia Wimmer/​Nicole Tuma und Lia Meindlschmidt/​Amelie Dötschel sich klar durch­setz­ten. Ledig­lich das Spit­zen­dop­pel mit Mari­ja Radulovic/​Tina Ham­mer­schmidt muss­te sich nach einer knap­pen Par­tie denk­bar knapp mit Match­tie­break geschla­gen geben.

Die Ergeb­nis­se: Pfei­fer – Radu­lo­vic 3:6, 4:6; Klit­scher – Wim­mer 0:6, 0:6; Sahr­mann – Meindl­schmidt 0:6, 2:6; Bur­si­an – Ham­mer­schmidt 1:6, 4:6; Görl – Tuma 6:3, 6:0; Pöhn­lein – Dötschel 0:6, 3:6; Pfeifer/​Sahrmann – Radulovic/​Hammerschmidt 1:6, 7:5, 12:10; Klitscher/​Pöhnlein – Wimmer/​Tuma 0:6, 1:6; Bursian/​Görl – Meindlschmidt/​Dötschel 3:6, 4:6.

Vor­shau

Die Bam­bi­ni I spie­len am Sams­tag, den 06.07. ab 9:00 gegen den TC Hall­stadt und das Klein­feld­team tritt ab 10:00 gegen den TC Kasen­dorf an. Am Sonn­tag, den 07.07. ist mit drei Heim­spie­len die Anla­ge kom­plett aus­ge­bucht. Hier emp­fan­gen die Her­ren I in der Lan­des­li­ga II die Gäs­te vom TC Reun­dorf. Die Damen I spie­len in ihrem letz­ten Sai­son­spiel gegen den Punkt­glei­chen Meis­ter­schafts-Kon­kur­ren­ten von TC Weiß-Rot-Coburg um den Auf­stieg in die Lan­des­li­ga II, und die Damen II haben den TSV Neu­ken­roth zu Gast. Spiel­be­ginn ist jeweils um 10:00. Die Teams freu­en sich über zahl­rei­che Unterstützung!