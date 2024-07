Die Raiff­ei­sen­bank am Kulm konn­te im Geschäfts­jahr 2023 ein respek­ta­bles Ergeb­nis erzie­len. Das betreu­te Kun­den­vo­lu­men konn­te um knapp drei Pro­zent auf 286 Mil­lio­nen Euro gestei­gert wer­den. Die Mit­glie­der kom­men in den Genuss von bis zu 7,26 Pro­zent Ren­di­te aus Divi­den­de und Mitgliederbonus.

Mit einem respek­ta­blen Ergeb­nis im Rücken, ins­be­son­de­re einer wei­te­ren Stär­kung des Eigen­ka­pi­tals, so Vor­stand Peter Porsch, geht die Genos­sen­schafts­bank ins neue Geschäfts­jahr. 91 Mit­glie­der und Ehren­gäs­te waren zur Gene­ral­ver­samm­lung ins Sport­heim der SpVgg Neu­stadt am Kulm gekom­men, . „Die robus­te Stär­ke der baye­ri­schen Volks­ban­ken und Raiff­ei­sen­ban­ken ist der Garant dafür, dass wir den Erfolgs­kurs auch in Zukunft fort­führt kön­nen“, so Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der Kon­rad Wolf. Vor­stand Peter Porsch prä­sen­tier­te in der Gene­ral­ver­samm­lung die Jah­res­ab­schluss­zah­len der Raiff­ei­sen­bank am Kulm. „Man ist betriebs­wirt­schaft­lich wie­der in der Nor­ma­li­tät ange­kom­men – Geld hat wie­der sei­nen Preis“, beton­te er ein­gangs. Die Bilanz­sum­me redu­zier­te sich im Ver­gleich zum Vor­jahr um 4,4 Pro­zent auf rund 127 Mio. Euro. Ins­ge­samt stieg jedoch das betreu­te Kun­den­vo­lu­men um 2,8 Pro­zent auf 286 Mil­lio­nen. Das Zins­er­geb­nis konn­te um bemer­kens­wer­te 419000 Euro auf 2,23 Mil­lio­nen Euro gestei­gert wer­den. Porsch erläu­tert in die­sem Zusam­men­hang, dass aber auch die Zins­kon­ten sich mehr als ver­dop­pelt hät­ten. Mit Aus­blick auf das ver­blei­ben­de Jahr ste­he min­des­tens wie­der eine Ver­dopp­lung im Raum. Das Pro­vi­si­ons­er­geb­nis redu­zier­te sich gegen­über dem Vor­jahr um 68000 Euro auf 886000 Euro. Die Ver­wal­tungs­auf­wen­dun­gen betru­gen zum Jah­res­en­de 2,05 Mil­lio­nen Euro. Das Ergeb­nis der nor­ma­len Geschäfts­tä­tig­keit lag damit bei 1,47 Mil­lio­nen Euro. Porsch zeig­te sich erfreut, dass auf­grund des posi­ti­ven Ergeb­nis­ses das Eigen­ka­pi­tal um 10 Pro­zent gestärkt wer­den konn­te, was die Vor­aus­set­zung einer ver­läss­li­chen Kre­dit­ver­ga­be­fä­hig­keit bil­de. „Das ins­ge­samt erfolg­rei­che Ergeb­nis haben wir den Mit­glie­dern und Kun­den der Bank, den Mit­glie­dern des Auf­sichts­rats und den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern zu ver­dan­ken“, resü­mier­te der Vorstand.

Vor­stand Kon­rad Schäff­ler setz­te sich im Anschluss mit der all­zu oft pau­scha­len kri­ti­schen Bericht­erstat­tung der Medi­en über Genos­sen­schafts­ban­ken aus­ein­an­der. Dabei stell­te er her­aus, inwie­weit einer­seits die Volks- und Raiff­ei­sen­ban­ken dem tech­ni­schen Fort­schritt hin­ter­her­hin­ken, ander­seits wie aber dies­be­züg­lich die eigent­li­che Situa­ti­on sich in der Raiff­ei­sen­bank am Kulm eG dar­stel­le. Die Raiff­ei­sen­bank am Kulm ste­he für die Auf­recht­erhal­tung der per­sön­li­chen Dienst­leis­tung vor Ort und im glei­chen Zug für eine zeit­ge­mä­ße Digi­ta­li­sie­rung, so Schäff­ler. „Ent­schei­dend ist, eine Kom­bi­na­ti­on aus bei­den Wel­ten zu schaf­fen.“ Kun­den kön­nen bei der Raiff­ei­sen­bank am Kulm eG Stan­dard­leis­tun­gen online aber auch bei ihrem per­sön­li­chen Bera­ter bezie­hen. „Wir sind für die Zukunft gerüs­tet“, so Schäff­ler zur Zukunfts­fä­hig­keit der Raiff­ei­sen­bank am Kulm. Bei den anschlie­ßen­den Wah­len wur­de Ste­phan Veigl als Auf­sichts­rat der Raiff­ei­sen­bank am Kulm im Amt bestä­tigt. Neu­stadts zwei­ter Bür­ger­meis­ter Hel­mut Schäff­ler über­brach­te die Grü­ße der Kulm­stadt und der Gemein­de Speichersdorf.