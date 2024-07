Im Rah­men eines Ein­sat­zes anläss­lich einer Ver­miss­ten­su­che mach­ten Bam­ber­ger Poli­zis­ten eine inter­es­san­te Ent­de­ckung. Sie fan­den einen Gold­ha­sen, wel­cher bereits im Janu­ar einer bekann­ten Bam­ber­ger Künst­le­rin vor ihrem Geschäft gestoh­len wor­den war.

Die Poli­zei­be­am­ten staun­ten nicht schlecht als sie in einem Zim­mer der ver­müll­ten Woh­nung einen Hasen aus Kunst­harz­gold ent­deck­ten. Eigent­lich waren sie zur Nach­schau im Rah­men einer Ver­miss­ten­su­che vor Ort, bemerk­ten aber auch sofort, dass der Hase nicht zu den sons­ti­gen Ein­rich­tungs­ge­gen­stän­den pass­te. Der kri­mi­na­lis­ti­sche Spür­sinn war geweckt. Da ihnen der Zusam­men­hang mit einem Dieb­stahl aus dem Janu­ar nicht sofort bekannt war, setz­te sich die Beam­tin der Ermitt­lungs­grup­pe an ihren PC und such­te im Fahn­dungs­be­stand der Poli­zei nach ent­spre­chen­den Beschrei­bun­gen und Gegen­stän­den. Der Gold­ha­se war dann doch eher auffällig.

Nach eini­ger Zeit hat­te sie Erfolg. Der Fall aus dem Janu­ar war zwar ordent­lich erfasst, aller­dings erschwer­te die Mate­ri­al­be­schrei­bung die Suche nach dem Gold-Hasen der bekann­ten Bam­ber­ger Künst­le­rin Bar­ba­ra Bollerhoff.

Letzt­lich konn­te die Poli­zei­be­am­tin den Gegen­stand ein­deu­tig zuord­nen und bean­trag­te einen Durch­su­chungs­be­schluss bei der Staats­an­walt­schaft. Aus­rei­chend begrün­det und mit dem ent­spre­chen­den Ver­dacht mach­ten sich die Poli­zei­be­am­ten an die Durch­su­chung der Woh­nung. Sie konn­ten den Boll­er­hoff-Hasen im Wert von ca. 500 Euro wie­der­fin­den und sicherstellen.

Nun fand am ver­gan­ge­nen Frei­tag die Aus­hän­di­gung des Gold­ha­sen an die Kin­der der zwi­schen­zeit­lich ver­stor­be­nen Künst­le­rin Bar­ba­ra Boll­er­hoff statt. Sehr gerührt und mit dem Andenken an die Künst­le­rin nah­men die Kin­der den Gold­ha­sen in Emp­fang und bedank­ten sich aus­drück­lich für die Arbeit und den Ermitt­lungs­er­folg der Bam­ber­ger Polizei.