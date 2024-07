Nur noch weni­ge Plät­ze frei/​Anmel­dung erforderlich

Das Insti­tut für Freie Beru­fe (IFB) ist eine der füh­ren­den For­schungs- und Bera­tungs­ein­rich­tun­gen für Freie Beru­fe in Deutsch­land. Als Exper­ten der frei­en Beru­fe infor­mie­ren die Mit­ar­bei­ter in einer ein­stün­di­gen Ein­zel­be­ra­tung über die Beson­der­hei­ten der Nie­der­las­sung in einem frei­en Beruf, die Bestim­mun­gen der Frei­be­ruf­lich­keit und all­ge­mei­ne Fra­gen der Gründung.

Die­se Ein­zel­be­ra­tung rich­tet sich an alle ange­hen­den Frei­be­ruf­ler im Raum Lich­ten­fels, die den Weg in die Selbst­stän­dig­keit pla­nen. Im per­sön­li­chen Ein­zel­ge­spräch wird auf indi­vi­du­el­le Fra­gen ein­ge­gan­gen. Die Bera­tung dau­ert 60 Minu­ten und kos­tet auf Grund der För­de­rung des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie ledig­lich 35,00 Euro.

Nächs­ter Ter­min: Don­ners­tag, 4. Juli 2024

Ver­an­stal­tungs­ort: Land­rats­amt Lich­ten­fels, Kro­nacher Stra­ße 30, 96215 Lich­ten­fels .

Die Ter­min­an­mel­dung erfolgt über den Ver­an­stal­tungs­ka­len­der unter www​.freie​-beru​fe​.com/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen. Teil­nah­me­ge­bühr: 35,- €.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf der Homepage.

Sie haben nur eine kur­ze Fra­ge? Dann sind die Fach­leu­te des IfB mon­tags bis frei­tags von 9:00 bis 13:30 Uhr unter 0911/23 56 528 erreichbar.