Das Team der Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge Ellern­Park lädt herz­lich zum Tag der offe­nen Tür am Sonn­tag, 7. Juli 2024 ein. Zwi­schen 14 und 17 Uhr kön­nen Inter­es­sier­te die Ein­rich­tung der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim Am Ellern­Park 1 in Pödel­dorf besich­ti­gen. Ger­ne beant­wor­ten die Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­ten­den auch Fra­gen rund um das The­ma Pfle­ge­be­dürf­tig­keit. Für das leib­li­che Wohl ist eben­falls mit Kaf­fee und Kuchen gesorgt.