Die Stadt Bay­reuth hat am Mitt­woch, 26. Juni, gleich meh­re­re lang­jäh­ri­ge Stadt­rats­mit­glie­der für ihre Ver­diens­te um das Wohl der Stadt und ihr ehren­amt­li­ches kom­mu­nal­po­li­ti­sches Enga­ge­ment geehrt: Für ihre 15-jäh­ri­ge Stadt­rats­tä­tig­keit erhielt Sabi­ne Stei­nin­ger, Vor­sit­zen­de der Stadt­rats­frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen, aus den Hän­den von Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Ebers­ber­ger die Bay­reuth-Medail­le in Gold. Für ihre zehn­jäh­ri­ge ehren­amt­li­che Stadt­rats­tä­tig­keit wur­den fol­gen­de Mit­glie­der mit der Bay­reuth-Medail­le in Sil­ber aus­ge­zeich­net: SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Tho­mas Bau­ske, Dr. Wolf­gang Gru­ber (Die Unab­hän­gi­gen), Ingrid Hein­rit­zi-Mar­tin (CSU), Alt­ober­bür­ger­meis­ter Dr. Micha­el Hohl (CSU), Dr. Ste­phan Hutt­ner (FDP), Georg Kämpf (Bay­reu­ther Gemein­schaft), Hel­mut Par­zen (CSU), Kars­ten Schies­eck (Bay­reu­ther Gemein­schaft), Ste­fan Schlags (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen), 3. Bür­ger­meis­ter Ste­fan Schuh (Jun­ges Bay­reuth), JB-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chris­to­pher Süss, Pro­fes­sor Dr. Wal­ter Wag­ner (CSU), Franz-Peter Wild (CSU) und Sieg­fried Zer­ren­ner (SPD). Eben­falls aus­ge­zeich­net wur­de der Vor­sit­zen­de der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on, Dr. Ste­fan Specht. Er erhielt die Kom­mu­na­le Ver­dienst­me­dail­le in Bron­ze des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on aus­ge­hän­digt. Dr. Specht gehört dem Stadt­rat seit Mai 1996 an und ist seit Sep­tem­ber 2011 CSU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der. Er beklei­det fer­ner das Amt des Kul­tur­pfle­gers des Stadt­rats und war von 2010 bis 2020 der Geschäfts­füh­rer der Richard-Wag­ner-Sti­pen­di­en­stif­tung. Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Ebers­ber­ger dank­te den Geehr­ten für ihren gro­ßen ehren­amt­li­chen Einsatz.

In einem kur­zen Rück­blick ließ er die Ent­wick­lung der Stadt Bay­reuth in den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren Revue pas­sie­ren, die von den aus­ge­zeich­ne­ten Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­ten maß­geb­lich geprägt wor­den ist. „Wir ehren heu­te Men­schen, die Beacht­li­ches geleis­tet haben. Sie ste­hen stell­ver­tre­tend für vie­le, die sich in den unter­schied­lichs­ten Berei­chen enga­gie­ren, die sich küm­mern, unter­stüt­zen, oder auch in der Kom­mu­nal­po­li­tik aktiv sind. Dan­ke für Ihre Zeit, für Ihre Ener­gie, Ihren Mut und Ihre Selbst­lo­sig­keit“, wür­dig­te das Stadt­ober­haupt das Enga­ge­ment der Geehrten.