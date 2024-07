Halb­zeit beim dies­jäh­ri­gen STADT­RA­DELN im Land­kreis Forch­heim. Seit ein­ein­halb Wochen sam­meln 1664 Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer aus dem Land­kreis Forch­heim mög­lichst vie­le Kilo­me­ter für den Wett­be­werb STADT­RA­DELN. Mit mehr als 165.000 gera­del­ten Kilo­me­tern und damit 27 t ein­ge­spar­tem CO2 zie­hen die Orga­ni­sa­to­rin­nen ein posi­ti­ves Zwi­schen­fa­zit. Bis ein­schließ­lich 6. Juli sind alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein­ge­la­den, sich aktiv an den Rad-Akti­ons­wo­chen zu betei­li­gen. Durch geführ­te Rad­tou­ren des Rah­men­pro­gramms ist das Kilo­me­ter­sam­meln ganz ein­fach. So lädt der Markt­ge­mein­de­rat Igens­dorf am 28.06. (16–19 Uhr) zu einer mobi­len „Bür­ger­sprech­stun­de“ ein. Vom Treff­punkt Rat­haus geht es mit dem Rad von Igens­dorf durch die Orts­tei­le Stöck­ach, Unter­lindel­bach, Ober­lindel­bach und Etlas­wind nach Pet­ten­sie­del. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind ein­ge­la­den, mit zu radeln oder sich in den Orts­tei­len mit den Mit­glie­dern des Markt­ge­mein­de­ra­tes auszutauschen.

Nähe­re Infos fin­den Sie auf www​.igens​dorf​.de unter „Ter­mi­ne“. Am 30.06. ver­an­stal­tet der Markt Neun­kir­chen am Brand eine Fami­li­en­rad­tour in den Bier­gar­ten mit Spiel­platz und Strei­chel­zoo in Etlas­wind. Die Tour star­tet um 12 Uhr am Bolz­platz im Brand­bach­gar­ten in Neun­kir­chen am Brand. Auch der ADFC Forch­heim bie­tet vie­le ver­schie­de­ne Tou­ren und am 29.06. (10- 13 Uhr) ein Fahr­si­cher­heits­trai­ning für E‑Bikes an. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sie­he www​.adfc​-forch​heim​.de. Wenn Sie am Rad­wett­be­werb STADT­RA­DELN teil­neh­men möch­ten, kön­nen Sie sich über www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim anmel­den. Ihre Fahrt­stre­cken kön­nen Sie über die STADT­RA­DELN-APP tra­cken, wobei auch ein manu­el­les Nach­mel­den über die Web­site oder tele­fo­nisch unter 09191 / 86- 1093 mög­lich ist. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment sowie der Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses Forchheim.