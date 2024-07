Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ein­bruch­se­rie

COBURG. Am Mon­tag­mor­gen wur­den der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on gleich fünf Ein­bruch­ver­su­che in der Cobur­ger Innen­stadt mitgeteilt.

Über das Wochen­en­de ver­such­ten bis­lang Unbe­kann­te in zwei Fri­seur­sa­lons in der Walk­mühl­gas­se und der Mau­er ein­zu­stei­gen. Hier­bei schei­ter­ten die­se jedoch und ent­stand jeweils nur Sach­scha­den. In eine Pra­xis in der Bahn­hof­stra­ße gelang den unbe­kann­ten Tätern jedoch der Zutritt zur Pra­xis, indem die­se durch ein auf­ge­he­bel­tes Fens­ter in die Pra­xis­räu­me gelang­ten. Hier durch­wühl­ten die Täter meh­re­re Schän­ke und ent­wen­de­ten aus einer Geld­kas­set­te und einem Brief­um­schlag eini­ges an Bargeld.

Ver­mut­lich die glei­che Täter­grup­pie­rung such­te eben­falls am Wochen­en­de zwei Bau­stel­len­con­tai­ner in der Von-Gru­ner-Stra­ße am Heim­art­ring auf.

Offen­sicht­lich in Unkennt­nis dar­über das sich in den fens­ter­lo­sen Con­tai­ner am Hei­mat­ring nur Toi­let­ten­ka­bi­nen und eine Dusche befand, bra­chen die Unbe­kann­ten die mit­tels eines Zah­len­schloss gesi­cher­te Con­tai­ner­tü­re auf. Aus dem Inne­ren wur­den Kabel, Schrau­ben­schlüs­sel, ein Win­kel­schlei­fer, eine Säge und diver­ses ande­res Werk­zeug entwendet.

Die Cobur­ger Poli­zis­ten führ­ten an allen Tat­or­ten eine umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rung durch und haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. In die­sem Zusam­men­hang wer­den Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Kör­per­ver­let­zung – Zeu­gen gesucht

COBURG. Am spä­ten Sams­tag­abend erreich­te die Cobur­ger Poli­zei die Mel­dung über eine Kör­per­ver­let­zung am Thea­ter­platz. In die­sem Zusam­men­hang sucht die Poli­zei nach Zeugen.

Dem Ver­neh­men nach wur­de die 13-jäh­ri­ge Geschä­dig­te von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter geschla­gen und erlitt dabei Ver­let­zun­gen im Gesichts- und Hals­be­reich, die ärzt­lich behan­delt wer­den mussten.

Eine detail­lier­te Beschrei­bung des Täters sowie der Grund für den tät­li­chen Angriffs ist nicht bekannt. Dar­um bit­ten Beam­te des Cobur­ger Ein­satz­zu­ges Zeu­gen, die gegen 23.30 Uhr am Thea­ter­platz Beob­ach­tun­gen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Ohne Ver­si­che­rungs­schutz und Füh­rer­schein unterwegs

AHORN, LKR. COBURG. Cobur­ger Poli­zis­ten kon­trol­lier­ten am Mon­tag­abend den Fah­rer eines schwar­zen Seat in Schaf­hof und staun­ten nicht schlecht.

Der jun­ge Mann war mit ent­stem­pel­ten Kenn­zei­chen, also ohne Ver­si­che­rungs­schutz unter­wegs. Zudem stell­te sich bei der Fest­stel­lung der Per­so­na­li­en her­aus, dass der 23-jäh­ri­ge aktu­ell nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist und ihm wur­de der Vor­halt zum Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis gemacht. Ihn erwar­ten nun gleich meh­re­re Anzeigen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unfall auf dem Sparkassenparkplatz

Kro­nach: Am Mon­tag­vor­mit­tag zwi­schen 09:55 und 10:00 Uhr kam es auf dem Kun­den­park­platz der Spar­kas­sen­haupt­stel­le in der Kulm­ba­cher Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Die Geschä­dig­te hat­te in der Zeit ihren sil­ber­far­be­nen BMW X3 dort geparkt und bei ihrer Rück­kehr fest­stel­len müs­sen, dass der Stoß­fän­ger vor­ne links beschä­digt war. Auf­grund der vor­ge­fun­de­nen Spu­ren dürf­te ein grau­es Fahr­zeug gegen den Pkw gefah­ren sein und die­sen beschä­digt haben. Der am BMW ent­stan­de­ne Scha­den wird mit etwa 700,- Euro angegeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Vor­der­rad entwendet

Main­leus – Bereits am 25.06.2024, zwi­schen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr, wur­de am Bahn­hof in Main­leus von einem Fahr­rad das Vor­der­rad ent­wen­det. Wer Hin­wei­se geben kann wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Kulm­bach unter 09221 / 609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

PKW beschä­digt

Kulm­bach – In der Zeit vom 29.06.2024, 19:30 Uhr bis 30.06.2024, 21:00 Uhr wur­de von einem grau­en VW Toua­reg, der auf dem Net­to-Park­platz in der Kro­nacher Stra­ße park­te, die Dach­an­ten­ne abge­ris­sen. Dadurch wur­de das Dach leicht ein­ge­dellt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.300,– Euro. Wer Hin­wei­se geben kann, bit­te an die Poli­zei in Kulm­bach wenden.

Unter Dro­gen­ein­wir­kung

Kulm­bach – Gleich zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer wur­den im Ver­lauf des gest­ri­gen Tages bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le mit dro­gen­ty­pi­schen Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Einer war mit sei­nem Pkw unter­wegs, der ande­re auf einem E‑Scooter. Bei bei­den ver­lief ein Vor­test posi­tiv auf THC und es wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durch­ge­führt. Bei­de erwar­tet nun ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten- bzw. Strafverfahren.