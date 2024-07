Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kenn­zei­chen­dieb­stahl

BAM­BERG. Im Baben­ber­ger Vier­tel wur­den in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag die bei­den Kenn­zei­chen eines PKWs ent­wen­det. Der Geschä­dig­te park­te sein Fahr­zeug auf dem Park­platz neben dem Spiel­platz. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von 100€. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Dieb­stahl aus einem Kraftfahrzeug

BAM­BERG. Meh­re­re Gegen­stän­de, unter ande­rem ein Mobil­te­le­fon, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag aus einem gepark­ten Fahr­zeug. Der Geschä­dig­te park­te den PKW in der Katha­ri­nen­stra­ße vor dem Wohn­an­we­sen. Als die­ser am nächs­ten Mor­gen zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, bemerkt er das Feh­len eini­ger Wert­ge­gen­stän­de. Auch in die­sem Fall bit­tet die PI Bam­berg Stadt um Täter­hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210.

Dieb­stahl hoch­wer­ti­ger Sonnenbrillen

BAM­BERG. Wäh­rend der Opti­ker­la­den im Insel­ge­biet stark besucht war, nutz­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter die Chan­ce und ent­wen­de­ten 10 hoch­wer­ti­ge Son­nen­bril­len der Mar­ken „Pra­da“ und „Tom Ford“. Die Mit­ar­bei­ter beka­men dies erst nach erbli­cken der geleer­ten Rega­le mit. Der ent­stan­de­ne Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei 3.000€.

Fahr­rad aus Kel­ler gestohlen

BAM­BERG. Trotz siche­rer Anbrin­gung ihres Fahr­ra­des muss­te eine 57-Jäh­ri­ge am Mon­tag­mor­gen fest­stel­len, dass die­ses inklu­si­ve des ange­brach­ten Schlos­ses ent­wen­det wor­den ist. Sie hat­te es im Kel­ler der Woh­nung an einer Lade­sta­ti­on ver­sperrt ange­bracht. Der ent­stan­de­ne Beu­te- und Ver­mö­gens­scha­den beträgt 2.830€.

Sach­be­schä­di­gung durch Steinwurf

BAM­BERG. Nach­dem ein Bewoh­ner am Mitt­le­ren Kaul­berg am 28.06.2024 um ca. 10 Uhr einen Schlag hör­te, stell­te die­ser dar­auf hin fest, dass der PKW eines Nach­barn mit­tels zwei Stei­nen beschä­digt wor­den war. Er infor­mier­te die­sen daraufhin.

Es ent­stand sowohl an der Wind­schutz­schei­be als auch an der Motor­hau­be ein Sach­scha­den in Höhe von 1.000€. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht zu die­sem Vor­fall Zeu­gen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Son­nen­tem­pel beschädigt

BAM­BERG. Im Zeit­raum zwi­schen Sonn­tag­mit­tag und Mon­tag­früh wur­de der Son­nen­tem­pel, wel­cher sich im Insel­ge­biet befin­det, ange­gan­gen. Der Mit­tei­ler gibt an, dass die Kup­pel des Tem­pels hier­bei zu Scha­den gekom­men ist. Es ent­stand ein Scha­den in Höhe von 150€. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Jack­pot bei Verkehrskontrolle

BAM­BERG. Auf­grund Über­schrei­tung zuläs­si­ger Höchst­ge­schwin­dig­keit eines Rol­lers wur­de dem Beschul­dig­ten im Rah­men der Strei­fe eine Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass weder Fahr­erlaub­nis für den Fah­rer, noch gül­ti­ge Ver­si­che­rung für das geführ­te Fahr­zeug vor­han­den waren. Zudem konn­ten bei Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Das Fahr­zeug sowie Schlüs­sel wur­den sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

STRUL­LEN­DORF. Zum Zusam­men­stoß zwi­schen einem Rad­fah­rer und einem Auto kam es am Mon­tag­mor­gen. Der 14-jäh­ri­ge Rad­ler war kurz nach 8 Uhr mit rasan­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs und über­sah an der Kreu­zung Lindenallee/​Mühlberg einen von rechts kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw. Es kam zum Zusam­men­stoß, bei dem der Jun­ge auf die Motor­hau­be fiel. Glück­li­cher­wei­se blieb er unver­letzt. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1.500 Euro.

TÜT­SCHEN­GE­REUTH. Mit Ver­let­zun­gen muss­te am Mon­tag­mor­gen ein 7‑jähriger Jun­ge durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. In der Tüt­schen­ge­reu­ther Stra­ße war das Kind auf dem Geh­weg zur Schu­le unter­wegs und woll­te zu einem Schul­freund, der sich auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te befand. Unver­mit­telt lief der Jun­ge auf die Stra­ße, ohne auf den Ver­kehr zu ach­ten. Eine 24-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin, die mit ver­rin­ger­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs war, konn­te nicht mehr abbrem­sen und erfass­te das Schul­kind mit dem rech­ten Kot­flü­gel und dem rech­ten Außenspiegel.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BAU­NACH. In star­ken Schlan­gen­li­ni­en war am Mon­tag­abend, gegen 17.45 Uhr, ein Fiat Pan­da-Fah­rer von Deus­dorf in Rich­tung Bau­nach unter­wegs. Bevor der Fahr­zeug­füh­rer am Orts­aus­gang Bau­nach an einem Feld­weg anhielt, tou­chier­te er an vier Stel­len die Leit­plan­ke. Ein nach­fol­gen­der Auto­fah­rer ver­stän­dig­te die Poli­zei. Bei der poli­zei­li­chen Über­prü­fung schwank­te der 65-Jäh­ri­ge, wirk­te des­ori­en­tiert und konn­te sich kaum auf den Bei­nen hal­ten. Ein durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 0,56 Pro­mil­le. Auf­grund der erheb­li­chen Aus­fall­erschei­nun­gen muss­te der Fahr­zeug­füh­rer zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Die Wei­ter­fahrt wur­de sofort unter­sagt und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Ins­ge­samt ent­stand ein Unfall­scha­den von geschätzt etwa 5.400 Euro.

HALL­STADT. In der Dörf­lein­ser Stra­ße kam es am Mon­tag­vor­mit­tag, kurz vor 11 Uhr, zu einem Ver­kehrs­un­fall im Begeg­nungs­ver­kehr, bei dem an einem Pkw, VW Iltis, der lin­ke Außen­spie­gel samt Gehäu­se beschä­digt wur­de. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Beim flüch­ti­gen Fahr­zeug han­del­te es sich nach Anga­ben des Auto­fah­rers um einen wei­ßen Trans­por­ter. Die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen wur­den aufgenommen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

A73 – Pkw-Gespann bemerkt Streif­vor­gang nicht und fährt nach Unfall weiter?

Brei­ten­güß­bach. Am Mon­tag­vor­mit­tag woll­te die 59-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines VW bei der Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Mit­te auf die A73 in Rich­tung Suhl auf­fah­ren. Dabei miss­ach­te­te sie lei­der die Vor­fahrt eines auf dem rech­ten Fahr­strei­fen der Haupt­fahr­bahn fah­ren­den Gespanns aus Pkw mit Anhän­ger und es kam zu einem seit­li­chen Streif­vor­gang. Das Gespann setz­te dar­auf­hin sei­nen Weg fort, ohne eine Reak­ti­on zu zei­gen. Wei­te­re Details über das Gespann und des­sen Fahr­zeug­füh­rer sind lei­der nicht bekannt. Am VW der Ver­ur­sa­che­rin ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2.500 Euro. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort muss­te eröff­net wer­den, aber viel­leicht hat der bis­lang unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer den Streif­vor­gang zu sei­nem Nach­teil gar nicht bemerkt. Der Unfall­ge­schä­dig­te, bzw. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 zu mel­den. Vie­len Dank.

A70 – Auto­fah­re­rin ver­ur­sacht unter Ein­fluss von Rausch­mit­teln einen Unfall und wird auf der Flucht gefasst

Oberhaid/​Eltmann. Am Mon­tag­nach­mit­tag fuhr der 55-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt. Auf Höhe Ober­haid wech­sel­te er bei einer Kurz­zeit­bau­stel­le auf­grund der Weg­nah­me des rech­ten Fahr­strei­fens nach links. Eine hin­ter ihm auf dem lin­ken Fahr­strei­fen fah­ren­de 33-jäh­ri­ge über­sah mit ihrem Renault offen­sicht­lich die Bau­stel­le und miss­ach­te­te das Reiß­ver­schluss­ver­fah­ren. Anstatt abzu­brem­sen wich sie nach rechts aus und tou­chier­te dabei den VW. Hin­ter der Bau­stel­le hiel­ten die Unfall­be­tei­lig­ten auf dem Sei­ten­strei­fen an. Der Geschä­dig­te wünsch­te die Auf­nah­me durch die Poli­zei, was die Unfall­ver­ur­sa­che­rin jedoch ver­wei­ger­te. Sie stieg wie­der in ihren Renault ein und flüch­te­te von der Unfall­stel­le. Der Geschä­dig­te konn­te sich jedoch u.a. auch das Kenn­zei­chen notie­ren. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin konn­te des­halb nur kur­ze Zeit spä­ter von einer Zivil­strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei Schwein­furt-Werneck wahr­ge­nom­men wer­den, als sie gera­de den Tun­nel Schwar­zer Berg mit 140 km/​h pas­sier­te. Sie konn­te dar­auf­hin ange­hal­ten und kon­trol­liert wer­den. Hier­bei wur­de sie jedoch schnell unein­sich­tig und fing an, die Beam­ten mit viel­fäl­ti­gen bun­ten Belei­di­gun­gen zu beti­teln. Sie stand deut­lich unter dem Ein­fluss von Alko­hol, Can­na­bis und mög­li­cher­wei­se auch noch Medi­ka­men­ten. Ihre Stim­mung wech­sel­te stän­dig und so äußer­te sie sogar, sich vom Aus­se­hen der Zivil­be­am­ten nun erregt zu füh­len. Im Auto befan­den sich neben diver­sen Rausch­gif­tu­ten­si­li­en auch meh­re­re lee­re Bier­fla­schen. Zwei Blut­ent­nah­men waren des­halb erfor­der­lich. Die poli­zei­li­chen Maß­nah­men konn­ten nur unter Ein­satz von unmit­tel­ba­rem Zwang mit­tels leich­ter kör­per­li­cher Gewalt durch­ge­führt wer­den. Die Wei­ter­fahrt wur­de natür­lich nach­hal­tig been­det und auch der Füh­rer­schein beschlag­nahmt. Gegen sie lau­fen nun Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Unfall­flucht, Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs, Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr und Belei­di­gung. Auf­grund ihres Gesamt­ver­hal­tens wur­de auch das Gesund­heits­amt ein­ge­schal­tet, wel­ches ihre Ein­wei­sung in ein Bezirks­kran­ken­haus ver­füg­te. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Krad­fah­rer ent­fernt Katalysator

Bam­berg. Am Mon­tag­mor­gen waren Beam­te der Motor­rad­kon­troll­grup­pe der Ver­kehrs­po­li­zei in Bam­berg unter­wegs. Dort fiel ihnen ein 17-jäh­ri­ger Krad­fah­rer auf, wel­cher im öst­li­chen Stadt­ge­biet auf einer Yama­ha unter­wegs war. Bei einer nähe­ren Kon­trol­le muss­te fest­ge­stellt wer­den, dass von der Yama­ha der Kata­ly­sa­tor ent­fernt wor­den war. Ent­spre­chend war sei­ne Wei­ter­fahrt nun been­det und das Krad darf erst nach einem Rück­bau wie­der geführt wer­den. Für den jun­gen Mann ist nun ein Buß­geld die Folge.

Unver­si­chert auf einem unzu­läs­si­gen E‑Scooter erwischt

Eber­mann­stadt. Am Mon­tag­vor­mit­tag fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei ein 29-jäh­ri­ger Mann auf, wel­cher in Eber­mann­stadt auf einem E‑Scooter auf dem Geh­weg fuhr. Da an dem E‑Scooter kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war, unter­zo­gen die Beam­ten den Mann einer Kon­trol­le. Hier­bei wur­de klar, dass er gar kei­nen Ver­si­che­rungs­ver­trag hat­te, da der E‑Scooter älte­rer Bau­art gar kei­ne Betriebs­er­laub­nis in Deutsch­land hat und damit gar nicht ver­si­cher­bar und im Stra­ßen­ver­kehr ent­spre­chend unzu­läs­sig ist. Der Mann muss­te sei­nen Weg zu Fuß fort­set­zen und erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der Füh­rung eines Fahr­zeu­ges ohne Betriebserlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Haken­kreuz-Graf­fi­ti

BAY­REUTH. Unbe­kann­te schmier­ten ein Haken­kreuz an eine Haus­wand in der Bay­reu­ther Fich­te­stra­ße. Ein Zeu­ge mel­de­te sich am Mon­tag bei der Poli­zei und teil­te das etwa 1 x 1 Meter gro­ße Graf­fi­ti mit. In wel­chem genau­en Zeit­raum sich die Täter an der Wand zu schaf­fen mach­ten, ist nicht bekannt. Sie ver­ur­sach­ten einen Sach­scha­den von rund 300 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und nimmt sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.

Täter noch Dieb­stahl einer EC-Kar­te ermittelt

BAY­REUTH. Beam­te der Ermitt­lungs­grup­pe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth waren bei ihrer Arbeit erfolg­reich. Im Juni ver­lor eine 20jähre aus dem Land­kreis Bay­reuth ihren Geld­beu­tel im Stadt­ge­biet. Der 17jährige Täter ent­nahm die EC-Kar­te aus dem Geld­beu­tel und warf die­sen wie­der weg. Mit der ent­wen­de­ten EC-Kar­te bestell­te der Her­an­wach­sen­de bei einem Piz­zadienst aus Bay­reuth Waren im Wert von 37 Euro. Über die durch­ge­führ­te Bestel­lung bei dem Piz­zadienst konn­te der Täter nun ermit­telt wer­den. Ihn erwar­tet nun Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahl von unba­ren Zah­lungs­mit­teln und miss­bräuch­li­cher Ver­wen­dung der EC-Karte.

Poli­zist stellt Die­be in sei­ner Freizeit

BAY­REUTH. Poli­zis­ten sind immer im Dienst. So auch ein Beam­ter der Ermitt­lungs­grup­pe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt. Der Beam­te erfass­te im Rah­men sei­nes Diens­tes eine Anzei­gen wegen Dieb­stahls aus Auto­ma­ten in der Nähe der Esso-Tank­stel­le in der Chris­ti­an-Rit­ter-von-Lang­hein­rich-Stra­ße. Hier wur­den ver­schie­de­ne Lebens­mit­tel aus bereit­ge­stell­ten Auto­ma­ten rechts­wid­rig ent­nom­men, eine Video­auf­zeich­nung inner­halb der Räum­lich­keit zeig­te tat­ver­däch­ti­ge Per­so­nen. Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag dem 30.06.2024 gegen 23:00 Uhr erhielt der Beam­te außer­halb sei­nes Diens­tes, einen Anruf von der Betrei­be­rin der Auto­ma­ten, dass eine der ver­däch­ti­gen Per­so­nen sich aktu­ell wie­der dort auf­hal­ten wür­de. Der Poli­zist zögert nicht und begab sich zur Tatört­lich­keit, ver­stän­dig­te noch wei­ter Ein­satz­kräf­te. Vor Ort konn­te ein Pkw mit drei Insas­sen ange­trof­fen wer­den. Der Poli­zist in zivil wies sich ent­spre­chend aus. Durch die ver­stän­di­ge Strei­fe wur­den die Per­so­na­li­en fest­ge­hal­ten und eine 18jährige aus dem Land­kreis Bay­reuth, als Tat­ver­däch­ti­ge des Dieb­stahls aus Auto­ma­ten festgestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­über­wa­che­rin beleidigt

Eber­mann­stadt. Am Mon­tag­mit­tag war eine Mit­ar­bei­te­rin der kom­mu­na­len Ver­kehrs­über­wa­chung im Rah­men ihrer Tätig­keit am Markt­platz unter­wegs. Hier­bei stell­te sie einen Straf­zet­tel für einen Pkw aus und lief wei­ter. Der 64-jäh­ri­ge Eigen­tü­mer des betref­fen­den Pkws fuhr kurz drauf an der Ver­kehrs­über­wa­che­rin vor­bei, öff­ne­te das Fens­ter und belei­dig­te die­se. Der Fahr­zeug­füh­rer wur­de schließ­lich wegen Belei­di­gung angezeigt.

Unfall­flucht am Parkplatz

Eber­mann­stadt. In der Zeit von Frei­tag, 06.45 Uhr bis Sams­tag, 08.00 Uhr park­te ein 27-jäh­ri­ger Mann sei­nen Audi am Park­platz eines Super­mark­tes am Obe­ren Tor. Als er am Sams­tag­mor­gen zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te er fest, dass die hin­te­re lin­ke Fahr­zeug­tür beschä­digt war. Da es sich bis­lang um einen unbe­kann­ten Täter han­delt, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hin­wei­se unter Tel: 09194 / 7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am 01.07. zwi­schen 10:10 Uhr und 10:40 Uhr wur­de auf einem Park­platz in der Kran­ken­haus­stra­ße ein Pfos­ten ange­fah­ren und beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher fuhr einen gro­ßen schwar­zen Pick­up und ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der Scha­den am Pfos­ten liegt bei ca. 500 EUR. Wer kann Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben? (Tel. 09191/7090–0).

Hal­lern­dorf. Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 27-jär­hi­ge Pkw-Fah­re­rin die Staats­stra­ße von Adels­dorf Rich­tung Wil­lers­dorf. Auf Höhe des Orts­teils Haid kam der Frau ein bis­lang unbe­kann­ter Pkw auf ihrer Spur ent­ge­gen, wes­we­gen sie ins Ban­kett aus­wei­chen muss­te und dort einen Leit­pfos­ten beschä­dig­te. Der Sach­scha­den liegt ins­ge­samt bei ca. 1000 EUR. Der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Sons­ti­ges

Forch­heim. Am 02.07. gegen 00:30 Uhr wur­de in der Von-Brun-Stra­ße ein 21-jäh­ri­ger Fah­rer eines E‑Scooters einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass der Fah­rer unter dem Ein­fluss von Mari­hua­na stand. Es folg­te eine Blut­ent­nah­me und die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt. Den Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz und neben dem Buß­geld noch 1 Monat Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Laser­kon­trol­le durchgeführt

LICH­TEN­FELS-SCHNEY. Am Mon­tag­früh zwi­schen 7:15 Uhr und 9:00 Uhr führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Fried­rich-Ebert-Stra­ße eine Laser­kon­trol­le durch. Hier­bei muss­ten sie 12 Ver­kehrs­teil­neh­mer ver­war­nen. Der Schnells­te fuhr bei erlaub­ten 30 km/​h mit 45 km/​h durch die Kon­troll­stel­le. Er durf­te sei­ne Fahrt nach der Bezah­lung des Ver­war­nungs­gel­des in Höhe von 50 Euro fortsetzten.

Auto ange­fah­ren und geflohen

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend zwi­schen 17:20 Uhr und 17:45 Uhr park­te ein 20-Jäh­ri­ger sei­nen schwar­zen VW Golf auf dem Park­platz in der See­wie­se. Als er wie­der zu sei­nem Auto kam muss­te er fest­stel­len, dass es an der vor­de­ren Stoß­stan­ge beschä­digt wur­de. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeu­gen des Unfalls oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzten.

Par­füm gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­nach­mit­tag schlug in einem Dro­ge­rie­markt in der Main­au die Dieb­stahl­si­che­rung an, als eine 22-Jäh­ri­ge den Laden ver­ließ. Bei Durch­su­chung der Frau, durch die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels konn­te Die­bes­gut im Wert von ca. 200 Euro fest­ge­stellt wer­den. Dar­un­ter waren Make-Up Arti­kel, Par­füm und DVDs. Die Die­bin wur­de anschlie­ßend zu wei­te­ren Maß­nah­men von den Poli­zei­be­am­ten mit in die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels gebracht. Sie erhält eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Graf­fi­ti an Mainfeldhalle

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Zeit­raum von Sams­tag­mor­gen bis Mon­tag­mor­gen wur­de von einer bis­lang unbe­kann­ten Per­son die Haus­wand, Tür und ein Fens­ter der Main­feld­hal­le in Michel­au mit schwar­zer und lila Far­be beschmiert. Der Sach­scha­den liegt bei rund 3.000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und/​oder Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.