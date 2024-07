Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Gas- und Brems­pe­dal verwechselt

Weil er beim Aus­fah­ren in ein Tank­stel­len­ge­län­de die Kon­trol­le über sei­nen Pkw ver­lo­ren hat, ver­ur­sach­te ein 79-jäh­ri­ger einen Ver­kehrs­un­fall mit zwei ver­letz­ten Per­so­nen und erheb­li­chem Sachschaden.

Am gest­ri­gen Mon­tag, 01.07.2024, gegen 17:00 Uhr, woll­te der Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Seat aus einem Tank­stel­len­ge­län­de in der Essen­ba­cher Stra­ße ausfahren.

Hier­bei über­sah er zunächst einen Ver­kehrs­teil­neh­mer, wel­cher sich durch Hupen bemerk­bar mach­te. Hier­durch erschrak der Seni­or nach ers­ten poli­zei­li­chen Erkennt­nis­sen so sehr, dass er an sei­nem Auto­ma­tik­fahr­zeug das Brems- mit dem Gas­pe­dal verwechselte.

Das Fahr­zeug beschleu­nig­te dadurch so unkon­trol­liert, dass der Pkw gegen den Absperr­pfos­ten eines benach­bar­ten Anwe­sens prall­te. Der Fahr­zeug­füh­rer und sei­ne 76-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin zogen sich hier­bei leich­te Ver­let­zun­gen zu, so dass sie vom Ret­tungs­dienst in eine Erlan­ger Kli­nik gebracht wer­den muss­ten. Das Auto wur­de im Front­be­reich stark beschä­digt, war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Auch an dem Absperr­pfos­ten und der dahin­ter befind­li­chen Mau­er ist ein Scha­den ent­stan­den, so dass aktu­ell von einem Gesamt­scha­den von ca. 11.000 Euro aus­ge­gan­gen wird. Wei­te­re Per­so­nen wur­den nicht gefähr­det bzw. ver­letzt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Am 01.07.2024, um 07:55 Uhr, kam es auf Höhe Kirch­platz zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Rad­fah­rer, wel­cher von hin­ten auf eine Fuß­gän­ge­rin zufuhr und die­se im wei­te­ren Ver­lauf tou­chier­te. Die Fuß­gän­ge­rin stürz­te hier­bei und zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Trotz Nach­ru­fen blieb der Rad­fah­rer nicht ste­hen. Zeu­gen, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Abge­sperr­te Fahr­rä­der gestohlen

Ein unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te in der Zeit vom ver­gan­ge­nen Don­ners­tag­nach­mit­tag bis zum Mon­tag­nach­mit­tag zwei Moun­tain­bikes von einem Fahr­rad­ab­stell­platz an der Dros­sel­stra­ße 1 in Hem­ho­fen. Die Fahr­rä­der waren mit einem Kabel­schloss zusam­men abge­sperrt und kos­te­ten 1000 Euro. Bei einem der Räder sind nur die Far­ben Blau und Grün bekannt, beim zwei­ten neben Lila und Vio­lett auch noch die Mar­ke Hai­bike und der Typ Seet 7. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch ermittelt.

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Ein Ver­kehrs­un­fall der ande­ren Art ereig­ne­te sich am Mon­tag­vor­mit­tag in Höchstadt a.d. Aisch, Am Brau­haus 1 beim Senio­ren­zen­trum. Eine 62jährige Dame stieg über einen aus­groll­ten Schlauch eines Rohr­rei­ni­gungs­ser­vices, als der Fah­rer den Schlauch ein­roll­te und sie damit zu Fall brach­te. Die Frau wur­de dabei leicht im Gesicht ver­letzt. Der Lkw-Fah­rer muss sich nun wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung verantworten.