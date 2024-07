Die Teil­neh­men­den der vhs-Stimm­bil­dungs­kur­se prä­sen­tie­ren am Don­ners­tag, 18. Juli, um 19.30 Uhr ihr Abschluss­kon­zert unter dem Mot­to „Musik an einem Som­mer­abend“. Solis­ten und Vokal­ensem­bles sin­gen berühm­te Songs aus Musi­cals sowie schwung­vol­le Chan­sons und Pop­songs. Das Kon­zert fin­det in der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt, Tränk­gas­se 4, statt. Kar­ten zu 7 Euro kön­nen im Vor­ver­kauf bis 17. Juli online auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87- 1108 erwor­ben wer­den (Kurs­num­mer 0820). Mit­glie­der des vhs-För­der­ver­eins zah­len nur einen ermä­ßig­ten Preis von 5 Euro. Rest­kar­ten zu 8 Euro sind an der Abend­kas­se erhält­lich. Ein­lass ist ab 19 Uhr.