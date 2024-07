„Die­ses Haus ist ein Segen für die­sen Ort.“ Pfar­re­rin Susan­ne Spinn­ler freu­te sich sicht­lich, mit vie­len Fami­li­en, Land­rat Her­mann Ulm, Dekan Rei­ner Red­lings­hö­fer, Igens­dorfs Bür­ger­meis­tern Edmund Ulm und Ste­fan Geb­hardt sowie Ver­tre­tern und Mit­ar­bei­ten­den der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim das 10jährige Jubi­lä­um der Jako­buskrip­pe in Unter­rüs­sel­bach zu fei­ern. Die Ein­rich­tung, die zunächst zur evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Kir­ch­rüs­sel­bach gehör­te und 2017 mit der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim eine neue Trä­ge­rin bekam, kann auf eine beacht­li­che Bilanz zurück­bli­cken, wie die bei­den Lei­te­rin­nen Ste­pha­nie Weber und Michae­la Rup­p­recht unter­halt­sam berich­te­ten: „Herz­lich will­kom­men zu 10 Jah­ren Jako­buskrip­pe und 5 Jah­ren Kin­der­gar­ten mit: 179 Kin­dern, die seit­dem bei uns gelacht, gespielt und gelernt haben; 36 Mit­ar­bei­ten­den, die sich lie­be­voll um die Kin­der geküm­mert haben; 22 Aus­zu­bil­den­den, die wir beglei­tet haben; 10 Ehren­amt­li­chen, die uns bis­her unter­stützt haben; 2 Trä­ger-Orga­ni­sa­tio­nen, die die Ver­ant­wor­tung über­nom­men haben; 2 Lei­tun­gen, die von der Pla­nung bis heu­te dabei sind und 1 Markt­ge­mein­de, die unse­re Kita ins Leben geru­fen hat.“

Geburts­tags­spen­de und Start im Gemeindesaal

Die bei­den Kita-Lei­te­rin­nen bedank­ten sich herz­lich bei der gesam­ten Dorf­ge­mein­schaft, die die Kita unter­stützt und beglei­tet, u.a. mit dem För­der­ver­ein, SG Rüs­sel­bach, der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr und Kir­chen­ge­mein­de, orts­an­säs­si­gen Betrie­ben und dem Dorf­ver­schö­ne­rungs­ver­ein. Der hat­te als Geburts­tags­ge­schenk eine Spen­de über 450 Euro dabei. Michae­la Rup­p­recht und Ste­pha­nie Weber erin­ner­ten außer­dem an den Start mit einer klei­nen Krip­pen­grup­pe im Gemein­de­saal der Kir­che, an die Ent­ste­hung des Kita-Logos als Kunst­pro­jekt, an die Erwei­te­rung der Ein­rich­tung um Kin­der­gar­ten-Grup­pen, die zunächst in Con­tai­ner unter­ge­bracht waren, und an die Ein­wei­hung des neu­en Gebäu­des 2021 wäh­rend Coro­na, bei der nur eini­ge Kin­der und Eltern, Pfar­re­rin Spinn­ler, Fred Schä­fer von der Dia­ko­nie und Bür­ger­meis­ter Geb­hardt für die Markt­ge­mein­de dabei sein konnten.

Erfolg­rei­cher Spa­gat zwi­schen Büro und Kindern

Für letz­te­re über­brach­te bei der Jubi­lä­ums­fei­er Bür­ger­meis­ter Ulm Glück­wün­sche: „Wir möch­ten den Kin­dern die best­mög­li­che Ent­wick­lung in den ers­ten Jah­ren ermög­li­chen. Das gelingt hier auch dank des guten Lei­tungs­teams.“ „Ihr schafft immer den Spa­gat zwi­schen Büro und Kin­dern“, so auch Kers­tin Kraus, die die Glück­wün­sche des Eltern­bei­rats über­brach­te. Dekan Red­lings­hö­fer erzähl­te in sei­nem Gruß­wort, dass er bei sei­nem ers­ten Besuch in der Kita vor eini­gen Jah­ren sehr gestaunt hät­te: „Die­ser Kita-Bau ist wirk­lich etwas Beson­de­res, aber auch der kon­zep­tio­nel­le Ansatz: Vor allem mit der inten­si­ven Eltern­ar­beit sticht die Kita Jako­bus im Deka­nat Grä­fen­berg her­vor.“ Er gra­tu­lier­te der Kir­chen­ge­mein­de Kir­ch­rüs­sel­bach zur Ent­schei­dung, die Trä­ger­schaft an die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim wei­ter­ge­ge­ben zu haben: „Es bleibt mehr Zeit, sich inhalt­lich ein­zu­brin­gen, wenn ein pro­fes­sio­nel­ler Trä­ger wie die Dia­ko­nie die Ver­wal­tungs­ar­bei­ten übernimmt.“

„Die Jako­bus-Kita ist eine Perle!“

Fred Schä­fer, zustän­di­ger Abtei­lungs­lei­ter bei der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim, bestä­tig­te, wie wich­tig auch der Dia­ko­nie die enge Zusam­men­ar­beit mit Kir­che ist: „Wir möch­ten den Kin­dern Wer­te mit­ge­ben.“ Er bedank­te sich nicht nur bei der Kir­chen­ge­mein­de für das gute Mit­ein­an­der, son­dern auch beim Land­kreis Forch­heim und der Kom­mu­ne: „Dan­ke, dass Sie die Ent­wick­lung der Jako­bus-Kita mit uns so gut gestal­ten und unter­stüt­zen.“ Doch nicht nur die offi­zi­el­len Reprä­sen­tan­ten beka­men von ihm ein herz­li­ches Dan­ke­schön, son­dern auch die Eltern und die Kin­der, denn „Par­ti­zi­pa­ti­on wird in der Jako­bus-Kita groß geschrie­ben.“ Mit Mas­sa­ge-Gut­schei­nen dank­te er außer­dem dem gesam­ten Kita-Team für die Arbeit und das Enga­ge­ment für die Fami­li­en. Das hat­te im Anschluss an den offi­zi­el­len Teil ein Som­mer­fest mit vie­len Aktio­nen für die Kita-Kin­der orga­ni­siert. Land­rat Ulm fass­te den Tag zusam­men: „So eine schö­ne Geburts­tags­fei­er! Die Jako­bus-Kita ist eine Per­le: glück­li­che Kin­der, glück­li­che Eltern. Dan­ke an alle, die die Jako­bus-Kita so gut gestal­tet haben.“