Von Frei­tag, 5. Juli, bis Sonnn­tag, 7. Juli, fin­det das 45. Bür­ger­fest in der Bay­reu­ther Innen­stadt statt. In die­sem Zusam­men­hang weist das Stra­ßen­ver­kehrs­amt auf eine gan­ze Rei­he von beson­de­ren Ver­kehrs­re­ge­lun­gen hin: Ab Frei­tag, 5. Juli, wird ab 10 Uhr die Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße ein­schließ­lich sämt­li­cher als Fuß­gän­ger­zo­nen aus­ge­wie­se­ner Neben­stra­ßen zwi­schen der Unte­ren Max­stra­ße und dem Opern­haus bezie­hungs­wei­se der Lud­wig­stra­ße ab dem Gla­sen­app­weg sowie der Richard-Wag­ner-Stra­ße bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 7. Juli, gesperrt. Der Lie­fer­ver­kehr muss zu die­sem Zeit­punkt abge­schlos­sen sein. Auch den gan­zen Sams­tag über kann wegen der auf­ge­stell­ten Stän­de und Bier­gar­ni­tu­ren kein Lie­fer­ver­kehr statt­fin­den. Die­ser ist für die Dau­er des Bür­ger­fes­tes aus­schließ­lich über die Lade­zo­nen am Ran­de der Fuß­gän­ger­zo­nen mög­lich. Die Abfahrt aus der Bad­stra­ße ist für die Dau­er des Bür­ger­fes­tes nur in Rich­tung Dilch­ert­stra­ße mög­lich. Die Tief­ga­ra­ge Richard-Wag­ner-Stra­ße (P 8) ist über den Gla­sen­app­weg erreichbar.

Stadt­bus­ver­kehr: Von Don­ners­tag, 4. Juli, bis Mon­tag, 8. Juli, wer­den die Hal­te­stel­len „Opern­haus“, „Stern­platz“, „Stadt­kir­che“ und „Fried­richs­fo­rum“ von der Linie 314 nicht bedient. Als Ersatz wer­den die Hal­te­stel­len „Hohen­zol­lern­ring I“ und „Wit­tels­ba­cher­ring“ angefahren.

Stand­plät­ze für Taxis: Der Stand­platz für Taxis am Stern­platz wird auf­ge­las­sen. Ersatz­wei­se kön­nen sich Taxis im Bereich des tem­po­rä­ren ein­ge­schränk­ten Halt­ver­bo­tes in der Friedrichstraße/​Nähe Stein­grä­ber­pas­sa­ge sowie an der Opern­stra­ße bereit­stel­len. Eben­falls zur Ver­fü­gung ste­hen die Stand­plät­ze für Taxis in der Schulstraße.

Behin­der­ten-Park­plät­ze: Behin­der­ten­park­plät­ze ste­hen rund um das Ver­an­stal­tungs­ge­län­de, zum Bei­spiel auf dem Park­platz des Neu­en Rat­hau­ses, in der Wöl­fel­stra­ße, am RW 21, in der Fried­rich­stra­ße (Nähe Stein­grä­ber­pas­sa­ge), Jahn­stra­ße, Am Sen­del­bach und in der Lud­wig­stra­ße zur Ver­fü­gung. Die Behin­der­ten­park­plät­ze in der Kanz­lei­stra­ße entfallen.

Park­plät­ze: Den Besu­che­rin­nen und Besu­chern des Bür­ger­fes­tes wird emp­foh­len, die aus­ge­schil­der­ten Park­häu­ser und Tief­ga­ra­gen zu benut­zen. Zusätz­lich steht ab Frei­tag, 16 Uhr, bis Sonn­tag, 20 Uhr, der Park­platz der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung in der Damm­al­lee zur Verfügung.

Rad­fah­ren: Rad­fah­ren inner­halb des Ver­an­stal­tungs­be­rei­ches ist nicht erlaubt.