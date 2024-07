Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Ebers­ber­ger hat am Mitt­woch, 26. Juni, eine Bay­reu­ther Per­sön­lich­keit für ihr gro­ßes ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment mit der Bay­reuth Medail­le in Sil­ber aus­ge­zeich­net. Diet­bert Loher erhielt die Ehrung für sein Enga­ge­ment für die Bay­reu­ther Lich­ter­ket­te und damit ver­bun­den für sei­nen Ein­satz für ein stim­mungs­vol­les weih­nacht­li­ches Bay­reuth. Die Bay­reu­ther Lich­ter­ket­te ist seit vie­len Jah­ren fes­ter Bestand­teil der Bay­reu­ther Weih­nachts­zeit. Sie gehört zu den längs­ten ihrer Art in Fran­ken und erfreut sich bei Ein­hei­mi­schen wie Besu­chern und Gäs­ten der Stadt gro­ßer Beliebt­heit. „Ohne die Bay­reu­ther Lich­ter­ket­te wäre es in der Stadt zur Weih­nachts­zeit nur halb so schön“, sag­te Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Ebers­ber­ger in sei­ner kur­zen Lau­da­tio und dank­te dem Geehr­ten für sein Wir­ken zum Woh­le der Stadt Bayreuth.