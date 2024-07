Das Job­cen­ter des Land­krei­ses Lich­ten­fels, Con­rad-Wag­ner-Stra­ße 2 in Lich­ten­fels, ist am Don­ners­tag, den 4. Juli geschlos­sen. Tele­fo­nisch ist das Jobcenter…

Das Info­mo­bil des Deut­schen Bun­des­ta­ges ist vom 04.07.2024 bis zum 06.07.2024 im Wahl­kreis 240 „Kulm­bach“ in Lich­ten­fels zu Besuch. Sie…

Land­kreis Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung

Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 3. Juli 2024 Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Haus­um­bau? Wie…