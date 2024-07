Die Tou­rist-Info Göß­wein­stein macht auf fol­gen­de Ver­an­stal­tun­gen aufmerksam:

Las­sen Sie sich am Don­ners­tag, 04. Juli, in die Welt des Bie­res ent­füh­ren. Ein Bier-Diplom rund um den belieb­ten Gers­ten­saft war­tet auf Sie. Bei die­sem Semi­nar in einem Gast­haus in Göß­wein­stein erfah­ren Sie alles Wis­sens­wer­te rund ums frän­ki­sche Bier, umrahmt von lus­ti­gen Anek­do­ten aus der Bier­ge­schich­te. Natür­lich erhal­ten Sie auch eine Kost­pro­be ver­schie­de­ner Bier­sor­ten, selbst­ver­ständ­lich nur aus frän­ki­schen Braue­rei­en. Beginn ist um 18.00 Uhr. Dau­er: ca. ein­ein­halb bis zwei Stunden.

Unser Nacht­wäch­ter führt Sie am Sams­tag, 06. Juli, um 20.30 Uhr im Nacht­wäch­ter­kos­tüm durch die Stra­ßen von Göß­wein­stein. Las­sen Sie sich beim abend­li­chen Spa­zier­gang in die Ver­gan­gen­heit zurück­ver­set­zen. Dau­er: ca. ein­ein­halb bis zwei Stunden.

Für das Bier-Diplom und den Nacht­wäch­ter­rund­gang ist eine vor­he­ri­ge Anmel­dung in der Tou­rist-Info unter Tele­fon 09242 456 oder per Mail an info@​goessweinstein.​de erfor­der­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page www​.feri​en​zen​trum​-goess​wein​stein​.de.

Am Sonn­tag, 07.Juli heißt es wie­der „Musik liegt in der Luft“ beim Beh­rin­gers­müh­ler Musik­gar­ten mit dem Mot­to „zuhö­ren – sin­gen – Gemein­schaft“. Von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr ist der Musik­ver­ein Göß­wein­stein zu Gast im Hotel Beh­rin­gers. Sie sind herz­lich ein­ge­la­den, dabei zu sein. Der Ein­tritt ist frei. Bei schlech­tem Wet­ter fin­det die Ver­an­stal­tung im Innen­raum statt.