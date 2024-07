Für Ein­woh­ner und Ein­woh­ne­rin­nen von Weid­hau­sen bei Coburg ist künf­tig auch das Cobur­ger Stan­des­amt zustän­dig. Ober­bür­ger­meis­ter Domi­nik Sau­er­teig und ers­ter Bür­ger­meis­ter Mar­kus Mönch haben den Ver­trag über die­se inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit unter­zeich­net. Ab Novem­ber ste­hen den Ein­woh­ner und Ein­woh­ne­rin­nen von Weid­hau­sen bei Coburg auch alle Dienst­leis­tun­gen der Stadt Coburg zur Ver­fü­gung – vie­le hier­von kön­nen bereits online bean­tragt und bear­bei­tet wer­den. Das Stan­des­amt Coburg ist Vor­rei­ter bei der Digi­ta­li­sie­rung. Die aktu­el­le Stan­des­be­am­tin von Weid­hau­sen bei Coburg tritt ihren Ruhe­stand an. Auf­grund vie­ler gesetz­li­cher Neue­run­gen und hohen Kos­ten für die tech­ni­sche Aus­stat­tung ist der Betrieb eines Stan­des­amts für klei­ne Gemein­den auf Dau­er unwirt­schaft­lich. Daher greift die Gemein­de Weid­hau­sen bei Coburg ab 1. Novem­ber 2024 auf die Exper­ti­se des Cobur­ger Stan­des­amts zurück und schließt sich der kreis­frei­en Stadt als mitt­ler­wei­le sechs­te Kom­mu­ne im Land­kreis an. Den Ein­woh­ner und Ein­woh­ne­rin­nen von Weid­hau­sen bei Coburg wird es aber wei­ter­hin auch mög­lich sein, vor Ort von ers­tem Bür­ger­meis­ter Mar­kus Mönch getraut zu wer­den. Am Mon­tag, 1. Juli, über­nimmt das Stan­des­amt Coburg die Auf­ga­ben des Stan­des­amts der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Grub a Forst. Wegen der tech­ni­schen Umstel­lung ist das Stan­des­amt Coburg an die­sem Tag nur ein­ge­schränkt erreichbar.