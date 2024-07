Ord­nungs­amt am Mitt­woch, 3. Juli, Ganz­tä­gig geschlossen

Das Ord­nungs­amt der Stadt Coburg (Rosen­gas­se 1) ist am Mitt­woch, 3. Juli, wegen einer Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tung geschlos­sen. Ab Don­ners­tag, 4. Juli, 8.30 Uhr ste­hen die Ansprechpartner*innen wie­der zur Verfügung.

Vie­le Leis­tun­gen und Anträ­ge sind auch außer­halb der Öff­nungs­zei­ten und an Fei­er­ta­gen und Wochen­en­den online erreich­bar. Das Online­an­ge­bot steht auf https://​www​.coburg​.de/​b​u​e​r​g​e​r​d​i​e​n​s​t​e​o​n​l​ine.

Stadt­ver­wal­tung am 5. Juli geschlos­sen, Bür­ger­bü­ro geöffnet

Am kom­men­den Frei­tag, 5. Juli, blei­ben das Cobur­ger Rat­haus, die wei­te­ren Ver­wal­tungs­ge­bäu­de und die Stadt­bü­che­rei für den Publi­kums­ver­kehr geschlos­sen. Weil sich zahl­rei­che Mitarbeiter*innen und Beamt*innen am Betriebs­aus­flug betei­li­gen, sind vie­le Arbeits­plät­ze an die­sem Tag unbe­setzt. Eini­ge Ämter sind daher auch tele­fo­nisch nicht zu erreichen.

Das gilt nicht für Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter und Fund­bü­ro. Die Abtei­lung Bür­ger­diens­te hat am 5. Juni regu­lär geöff­net. Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter und Fund­bü­ro sind am fol­gen­den Sams­tag. 6. Juli, geschlossen.

