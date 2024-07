Da ist Musik drin!

Vie­les zum The­ma Musik, Kin­der­bü­cher und eine gro­ße Aus­wahl an DVD’s, das ist das Ange­bot beim nächs­ten Sams­tag-AWO-Bücher­ba­sar am 13. Juli. Ver­kauft wird von 10 bis 13 Uhr in der Klos­ter­stra­ße 19 in Forch­heim. Wei­ter­hin gibt es Kri­mis aus belieb­ten Urlaubs­re­gio­nen in Europa.

Regel­mä­ßig geöff­net ist der Bücher­ba­sar jede Woche mon­tags von 14 bis 16 Uhr, mitt­wochs und frei­tags von 10 bis 12 Uhr. Der Erlös kommt dem Fami­li­en­fonds der Arbei­ter­wohl­fahrt Forch­heim zu Gute.