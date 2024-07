Vor 300 Zuschau­ern stan­den sich am ver­gan­ge­nen Sonn­tag der Mann­schaf­ten der Her­zo Rhi­nos und der Coburg Black Dukes gegen­über. Das Spiel mar­kier­te das erneu­te Auf­ein­an­der­tref­fen der Rhi­nos auf einen Geg­ner, an den man durch den Sieg im ers­ten Heim­spiel der Geschich­te im Jahr 2019 noch gute Erin­ne­run­gen hat­te. Der End­stand damals lau­te­te 32:00 für die Nas­hör­ner. Als aktu­el­ler Tabel­len­füh­rer der Grup­pe 2 der Lan­des­li­ga und zwei Sie­gen aus den ers­ten bei­den Spie­len gin­gen die Rhi­nos als leich­ter Favo­rit in die Begeg­nung gegen die eben­falls unge­schla­ge­nen Black Dukes aus Coburg. Die Gäs­te aus Coburg gewan­nen den Coin­toss und ent­schie­den sich für die Second Half Opti­on, was die Rhi­nos als ers­tes an den Ball brach­te. Die Offen­se zeig­te sich gut ein­ge­stellt und über­brückt die Distanz zur geg­ne­ri­schen End­zo­ne mit zwei Plays, bevor Quar­ter­back Neu­mül­ler sei­nen Recei­ver Nowak für den 15 Yard Touch­down Catch fand.

Kicker Moo­re ver­wan­del­te den PAT sicher zum zwi­schen­zeit­li­chen 7:0 für das Heim­team. Der ers­te Dri­ve der Black Dukes ende­te in der Red­zo­ne der Rhi­nos durch einen Fum­ble, der von der #54 Niklas Czech reco­vert wer­den konn­te. Erneut beweg­te die Offen­se der Nas­hör­ner den Ball sys­te­ma­tisch über das Feld, bevor Quar­ter­back Neu­mül­ler erneut Nowak mit einem Pass bedien­te, der die­sen über 36 Yards in die End­zo­ne trug. Nach erfolg­rei­chem Extra­punkt stand es somit 14:00 kurz vor Ende des ers­ten Quar­ters. In der Fol­ge zwang die Defen­se der Rhi­nos die Cobur­ger zum Punt und so über­nahm die Offen­se den Ball an der geg­ne­ri­schen 44 Yard Line. Die­ses Mal brach­te das Lauf­spiel den gewünsch­ten Erfolg und Run­ning­back Pav­lo­vic konn­te den Dri­ve mit einem 3 Yard Lauf zum Touch­down abschlie­ßen. Die­ses Mal schlug der PAT fehl und der Spiel­stand lau­te­te 20:00 für die Haus­her­ren. Im wei­te­ren Ver­lauf des zwei­ten Quar­ter stot­ter­te der Motor der Offen­se etwas und auch der Offen­se der Cobur­ger Gäs­te kam nicht ins Lau­fen. Ende des zwei­ten Quar­ters gelang Safe­ty Wen­zel die ers­te Inter­cep­ti­on des Tages, was die Angriffs­be­mü­hun­gen der Gäs­te erstick­te und den Halb­zeit­stand sicherte.

Nach der Halb­zeit star­ten die Rhi­nos wie sie auf­ge­hört hat­ten. Direkt im drit­ten Play fing Cor­ner­back Mey­er einen wei­te­ren Ball des Cobur­ger Quar­ter­backs ab und brach­te die Offen­se der Rhi­nos tief in der Hälf­te des Geg­ners in Ball­be­sitz. Die­se zöger­te nicht lan­ge und erziel­te drei Plays spä­ter den nächs­ten Rush Touch­down, die­ses mal über Run­ning­back Wil­lis. Der PAT wur­de erneut ver­kickt und so stand es Anfang des drit­ten Quar­ters bereits 26:00 aus Sicht der Her­zo­gen­au­ra­cher. Im nächs­ten Dri­ve war es erneut Cor­ner­back Mey­er, der bei einem zu kur­zen Pass zur Stel­le war, die­sen abfan­gen und für 6 Punk­te in die End­zo­ne tra­gen konn­te. Kicker Moo­re traf die­ses Mal den Extra­punkt zum 33:00. Im nächs­ten Play nach dem erfolg­ten Kick­off war es Safe­ty Wen­zel, der anstatt des anvi­sier­ten Recei­vers zur Stel­le war und sei­nen zwei­ten Pick des Tages fan­gen konn­te. Der anschlie­ßen­de Touch­down wur­de auf­grund einer Stra­fe aberkannt und die Punk­te kamen wie­der vom Score­board. Es dau­er­te jedoch nicht lan­ge, bevor die Offen­se der Rhi­nos erneut in Per­son von Recei­ver Nowak punk­ten konn­te. Mit 40:00 gin­gen bei­de Teams in das letz­te Quar­ter an die­sem Tag. Mit einem wei­te­ren lan­gen Dri­ve eröff­ne­te die Offen­se der Rhi­nos das vier­te Quar­ter und bewies ein­mal mehr, dass es das Rhi­nos Quar­ter ist. Quar­ter­back Neu­mül­ler fand sei­nen TE Fuoss, der den Ball die feh­len­den 14 Yards in die End­zo­ne trug.

Der PAT gelang und das Score­bord zeig­te 47:00 für die Heim­mann­schaft. Es folg­te ein wei­te­rer Defen­se Touch­down, die­ses mal per Pick Six von Safe­ty Gop­pert und direkt im fol­gen­den Dri­ve ein Fum­ble Return Touch­down durch Line­back­er Hof­mo­ckel. Mit die­sen bei­den Scores stand es 61:00. Den Tag been­de­te die Offen­se der Nas­hör­ner, nach­dem der Ball durch eine wei­te­re Inter­cep­ti­on von Cor­ner­back Mey­er tief in der geg­ne­ri­schen Hälf­te lag, mit einem Pass Tocuh­down von Neu­mül­ler auf Recei­ver Hel­ler zum End­stand von 68:00, nach­dem Kicker Moo­re nach anfäng­li­chen Schwie­rig­kei­ten auch den letz­ten Extra­punkt zwi­schen die Tor­stan­gen setzte.

Am kom­men­den Sonn­tag steht mit dem Aus­wärts­spiel gegen die Ans­bach Grizz­lies das Top­spiel der Lan­des­li­ga Grup­pe 2 an. Aktu­ell ste­hen die Grizz­lies mit zwei Sie­gen und einer Nie­der­la­ge auf dem zwei­ten Platz der Grup­pe und sind damit der schärfs­te Kon­kur­rent auf die Tabel­len­spit­ze. Das Spiel war ursprüng­lich für den 09.06. ange­setzt, muss­te aber wet­ter­be­dingt ver­scho­ben wer­den. Bei­de Teams tra­fen bereits in der abge­lau­fe­nen Sea­son auf­ein­an­der, wobei jeweils das Heim­team als Sie­ger vom Platz ging. Nun wird sich zei­gen, wer die Nase in die­sem Spiel und auch in der Tabel­le vor­ne haben wird. Zu erwar­ten ist ein phy­si­sches Spiel, das bei­den Mann­schaf­ten alles abver­lan­gen wird. Dem­entspre­chend fokus­siert gehen die Nas­hör­ner in die Vor­be­rei­tung, um am Ende die Tabel­len­füh­rung wei­ter aus­bau­en zu kön­nen. Das Spiel fin­det am Sonn­tag, den 30.06.2024 auf dem Gelän­de des Sport und Frei­zeit Zen­trums in Ans­bach statt. Die Rhi­nos freu­en sich auf die Unter­stüt­zung ihrer treu­en Fans, die auch bei den Aus­wärts­spie­len immer zahl­reich ver­tre­ten sind.

Vier­tel­er­geb­nis­se: 14:0 / 6:0 / 20:0 / 28:0 / Final: 68:00

Die Punk­te für die Rhi­nos erzielten:

#11 Micha­el Nowak (18), #20 Kevin Mey­er (6), #25 Ben­ja­min Gop­pert (6) #28 Denis Pav­lo­vic (6), Oli­ver Hof­mo­ckel (6), #44 Dani­el Wil­lis (6), #84 Valen­tin Fuoss (6), #85 Shane Moo­re (8), #86 Jan Hel­ler (6)

Alle Punk­te:

7:0 – Pas­sing TD –#7 Andre­as Neu­mül­ler auf #11 Micha­el Nowak (PAT #85 Moore)

14:00 – Pas­sing TD –#7 Andre­as Neu­mül­ler auf #11 Micha­el Nowak (PAT #85 Moore)

20:00 – Rus­hing TD – #28 Denis Pav­lo­vic (PAT No Good)

26:00 – Rus­hing TD – #44 Dani­el Wil­lis (PAT No Good)

33:00 – Inter­cep­ti­on Return TD – #20 Kevin Mey­er (PAT #85 Moore)

40:00 – Rus­hing TD – #11 Micha­el Nowak (PAT #85 Moore)

47:00 – Pas­sing TD –#7 Andre­as Neu­mül­ler auf #84 Valen­tin Fuoss (PAT #85 Moore)

54:00 – Inter­cep­ti­on Return TD – #25 Ben­ja­min Gop­pert (PAT #85 Moore)

61:00 – Fum­ble Return TD – #31 Oli­ver Hof­mo­ckel (PAT #85 Moore)

68:00 – Pas­sing TD –#7 Andre­as Neu­mül­ler auf #86 Jan Hel­ler (PAT #85 Moore)