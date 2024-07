Abfall­be­ra­tung bewirbt Gel­be Tonne

Mit einer Pla­kat­kam­pa­gne im Stadt­ge­biet weist die städ­ti­sche Abfall­be­ra­tung auf die Mög­lich­keit hin, für die Samm­lung von Leicht­ver­pa­ckun­gen anstel­le gel­ber Säcke gel­be Ton­nen und Con­tai­ner zu nut­zen. „Gel­be Säcke kön­nen umfal­len und vom Wind weg­ge­weht wer­den. Wenn sie auf­rei­ßen, lan­det der Inhalt auf der Stra­ße. Das muss nicht sein“, so die Abfall­be­ra­tung. Die gel­ben Ton­nen kön­nen kos­ten­los bei der Fir­ma Hof­mann bestellt wer­den. Dies ist tele­fo­nisch unter der Ser­vice-Hot­line 0800/1004337 oder per E‑Mail unter gelbe.​tonne.​erlangen@​hofmann-​denkt.​de mög­lich. Mie­ter wen­den sich dafür bit­te an ihren Ver­mie­ter bzw. an ihre Hausverwaltung.

Erlan­ger Kitas für Teil­nah­me an Digi­tal­kam­pa­gne ausgezeichnet

Das Kin­der­zen­trum Tho­mi­zil und die bei­den Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen Kin­der­haus Stor­chen­nest und der Kin­der­gar­ten Haus der klei­nen Strol­che nah­men erfolg­reich an der Kam­pa­gne „Start­chan­ce kita​.digi​tal“ teil und erhiel­ten ver­gan­ge­ne Woche im Erlan­ger Rat­haus ihre Teil­nah­me-Urkun­den. In den ein­jäh­ri­gen Kam­pa­gnen­kur­sen gehen die dar­an teil­neh­men­den Kitas mit den Kin­dern und unter Ein­be­zug der Eltern ers­te Schrit­te in die digi­ta­le Bil­dungs­welt. Sie gehen die­se Schrit­te beglei­tet von qua­li­fi­zier­ten kita.digital.coaches sowie unter­stützt durch die Online­platt­form KITA HUB Bayern.

Die Kam­pa­gne ist ein mehr­jäh­ri­ges, kos­ten­frei­es Qua­li­fi­zie­rungs­an­ge­bot des Baye­ri­schen Fami­li­en­mi­nis­te­ri­ums für alle baye­ri­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen inklu­si­ve Kin­der­krip­pen, das auch über Mit­tel des Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­ri­ums aus dem KiTa-Qua­li­täts- und Teil­ha­be­ver­bes­se­rungs­ge­setz (KiQuTG) mit­fi­nan­ziert wird.

Pod­cast stellt Bildungspat*innen-Programm vor

Das Team „die­be­glei­ter“ der Stadt ist auf der Suche nach neu­en Bildungspat*innen neue Wege gegan­gen. Gemein­sam mit einer Bil­dungs­pa­tin und einem Paten­kind wur­de in Koope­ra­ti­on mit dem Pod­cast „Stadt­ge­flüs­ter“ eine inspi­rie­ren­de Fol­ge auf­ge­nom­men. In der Epi­so­de teilt die Patin ihre Erfah­run­gen im Ehren­amt, das Paten­kind spricht über die Bedeu­tung der Paten­schaft und die Koor­di­na­to­rin des Pro­gramms stellt das Pro­gramm und Ehren­amt als Bil­dungs­pa­te bei der Stadt Erlan­gen vor. Die Fol­ge ist unter fol­gen­dem Link auf Spo­ti­fy ver­füg­bar: https://​open​.spo​ti​fy​.com/​e​p​i​s​o​d​e​/​5​6​p​i​P​R​J​p​j​d​Q​S​7​x​i​w​w​e​I​c​z​a​?​s​i​=​B​Y​E​f​0​w​P​u​R​P​m​8​_​6​T​4​Y​A​Z​NYQ

Deck­blatt zum Bebau­ungs­plan „Nah­ver­sor­gungs­zen­trum Oden­wald­al­lee“ in Kraft

Der Stadt­rat hat das 5. Deck­blatt zum Bebau­ungs­plan Nr. 402 – Nah­ver­sor­gungs­zen­trum Oden­wald­al­lee – für das Gebiet zwi­schen der Oden­wald­al­lee im Nor­den, der Evang.-Luth. Mar­tin-Luther-Kir­che im Osten, der Büchen­ba­cher Anla­ge im Süden und der Katho­li­schen Pfarr­ge­mein­de Zu den hei­li­gen Apos­teln im Wes­ten als Sat­zung beschlos­sen. Das Plan­werk mit Begrün­dung und zusam­men­fas­sen­der Erklä­rung sowie die in den Fest­set­zun­gen des Bebau­ungs­pla­nes genann­ten DIN-Nor­men und wei­te­re Regel­wer­ke kön­nen im Amt für Stadt­pla­nung und Mobi­li­tät Erlan­gen (Geb­bert­stra­ße 1, 3. OG) wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­stun­den ein­ge­se­hen wer­den. Auf Ver­lan­gen wird über sei­nen Inhalt im Zim­mer Nr. 305 bei Herrn Frit­sch, Tele­fon 86–1348, Aus­kunft gegeben.

Zum Inhalt des Bebau­ungs­plans: Das bestehen­de Nah­ver­sor­gungs­zen­trum ent­spricht nicht mehr den aktu­el­len Anfor­de­run­gen. Das Are­al wur­de im Jah­re 2018 durch einen Inves­tor erwor­ben. Der Gebäu­de­be­stand soll durch einen moder­nen, hoch­wer­ti­gen Neu­bau ersetzt wer­den. Um dafür ein ver­träg­li­ches städ­te­bau­li­ches Kon­zept zu ent­wi­ckeln, hat ein städ­te­bau­li­cher Wett­be­werb statt­ge­fun­den. Das Kon­zept sieht ein Wohn- und Geschäfts­ge­bäu­de mit einem Nah­ver­sor­ger, klei­ne­ren Gewer­be­be­trie­ben und Dienst­leis­tun­gen vor. In Punkt-Hoch­bau­ten sol­len außer­dem Woh­nun­gen ent­ste­hen. Hier­durch soll zum einen die Nah­ver­sor­gung für den Bereich Büchen­bach-Nord gesi­chert und zum ande­ren drin­gend benö­tig­ter Wohn­raum inner­halb des Stadt­ge­biets bereit­ge­stellt werden.

Sper­run­gen wegen neu­er Hausanschlüsse

Wegen der Ver­le­gung von Strom­ka­beln kommt es ab Mon­tag, 8. Juli, bis vor­aus­sicht­lich 10. Sep­tem­ber zu Sper­run­gen in der Gede­ler- sowie Richter‑, Ränz- und Leim­berg­stra­ße. Die Arbei­ten wer­den in ver­schie­de­nen Bau­ab­schnit­ten durch­ge­führt, teil­wei­se mit Voll­sper­rung. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Behin­de­run­gen in Goe­the­stra­ße dau­ern länger

Die Bau­maß­nah­men in der Goe­the­stra­ße dau­ern noch bis vor­aus­sicht­lich 5. Juli. Dar­auf weist das Amt für Stadt­pla­nung und Mobi­li­tät hin. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Arbei­ten in der Äuße­ren Ten­nen­lo­her Stra­ße ver­zö­gern sich

Die Ver­kehrs­ein­schrän­kun­gen in der Äuße­ren Ten­nen­lo­her Stra­ße, gegen­über der Bun­sen­stra­ße, dau­ern län­ger. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, kommt es noch bis kom­men­den Frei­tag, 5. Juli, zu Behin­de­run­gen in die­sem Bereich. Der Grund sind Arbei­ten am Kanal. Eine Bau­stel­len­am­pel regelt den Ver­kehr. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Reuth­le­hen­stra­ße län­ger gesperrt

Die Bau­ar­bei­ten in der Reuth­le­hen­stra­ße ver­zö­gern sich. Wie das Refe­rat Pla­nen und Bau­en infor­miert, muss die Voll­sper­rung noch bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 27. Sep­tem­ber, bestehen blei­ben. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.