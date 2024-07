Am Diens­tag wird am La-Spe­zia-Platz das Spiel Tür­kei – Öster­reich gezeigt

Das hat es in Bay­reuth noch nie gege­ben: Zum ers­ten Mal wird im Rah­men einer inter­na­tio­na­len Fuß­ball­meis­ter­schaft ein Spiel ohne deut­sche Mann­schaft öffent­lich über­tra­gen: Am Diens­tag, 2. Juli, kön­nen Fuß­ball­fans auf dem La-Spe­zia-Platz dem Ach­tel­fi­nal­spiel Tür­kei – Öster­reich auf Groß­lein­wand fol­gen (Spiel­be­ginn: 21 Uhr). „Es war uns ein gro­ßes Anlie­gen, eine Geneh­mi­gung für die­ses Spiel zu bekom­men. Und wir haben es geschafft – zum ers­ten Mal in der Public-Vie­w­ing-Geschich­te der Stadt“, freut sich Axel Gott­stein, Vor­stands­vor­sit­zen­der des Bay­reuth Event & Fes­ti­val e.V. „Damit zei­gen wir auf beson­de­re Art und Wei­se Welt­of­fen­heit und geben auch Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aus der Tür­kei und Öster­reich die Mög­lich­keit, ihre Mann­schaf­ten mit vie­len ande­ren Fans in einer ein­zig­ar­ti­gen Atmo­sphä­re anzufeuern.“

Der Ver­ein, der in Bay­reuth unter ande­rem das Reichs­hof betreut, den Stadt­ball 2024 ver­an­stal­tet hat und auch das Afri­ka-Kari­bik-Fes­ti­val vom 19. bis 21. Juli orga­ni­siert, zeigt auf dem La-Spe­zia-Platz bereits seit dem Eröff­nungs­spiel alle Par­tien mit deut­scher Betei­li­gung. Mit der Pre­mie­re am Diens­tag wird zumin­dest in Bay­reuth Fuß­ball-Geschich­te geschrieben.