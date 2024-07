Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Scha­dens­träch­ti­ger Verkehrsunfall

COBURG. Eine leicht­ver­letz­te Per­son und 10.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Sonn­tag­abend in Coburg.

Kurz vor 21.00 Uhr wur­de eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on in den Damm­weg gerufen.

Eine jun­ge Dame ver­lor ver­mut­lich aus Unacht­sam­keit beim Abbie­gen von der Neu­stad­ter Stra­ße in den Damm­weg die Kon­trol­le über ihren VW Ama­rok und fuhr auf die Gegen­fahr­bahn und stieß dort fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Audi A3 zusam­men. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­den bei­de Fahr­zeu­ge im Front­be­reich erheb­lich beschä­digt. Der Audi war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der 28-jäh­ri­ge Fah­rer des A3 zog sich bei der Kol­li­si­on leich­te Ver­let­zun­gen im Brust­be­reich zu und wur­de ins Kli­ni­kum Coburg ver­bracht. Die Cobur­ger Poli­zis­ten haben vor Ort einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf­ge­nom­men. Der exak­te Unfall­her­gang ist Gegen­stand der wei­te­ren Ermittlungen.

Graf­fi­ti-Schmie­re­rei – Zeu­gen gesucht

COBURG. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag lie­ßen wie­der ein­mal unbe­kann­te Schmier­fin­ke ihren Unmut frei­en Lauf, indem die­se die Haus­wand eines Schul­ge­bäu­des in der Unte­ren Anla­ge und einen dort abge­stell­ten Bag­ger beschmiert haben. In die­sem Zusam­men­hang sucht die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on Zeu­gen. Die Kos­ten zur Besei­ti­gung der Schmie­re­rei wer­den auf ca. 200 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bruch in Imbissbude

Stock­heim: In der Zeit von Sams­tag auf Sonn­tag such­ten bis­lang unbe­kann­te Ein­bre­cher einen Imbiss­stand in der Indus­trie­stra­ße heim. Der oder die Täter hebel­ten das der Stra­ße zuge­wand­te Schie­be­fens­ter auf und ver­schaff­ten sich hier­auf Zutritt ins Inne­re. Von dort ent­wen­det sie aus der elek­tro­ni­schen Kas­se einen vier­stel­li­gen Bar­geld­be­trag, eine Palet­te Ayran und aus dem dane­ben­ste­hen­den Kühl­schrank Soft­drinks. Der am Gebäu­de ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 1600,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gepark­ten PKW ange­fah­ren und geflüchtet

Kulm­bach. Am Sams­tag wur­de zwi­schen 10:30 Uhr und 16:45 Uhr, ein auf dem Park­platz beim Frei­bad abge­stell­ter Seat ange­fah­ren. Es ent­stand ein Scha­den am rech­ten Kot­flü­gel und der Fel­ge in Höhe von etwa 1000 Euro. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher bit­te an die Poli­zei in Kulm­bach, Ruf­num­mer: 09221/6090.