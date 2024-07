Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Nach Rau­cher­pau­se war Geld­beu­tel weg

BAM­BERG. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in einer Gast­stät­te in der Domi­ni­ka­ner­stra­ße eine Geld­bör­se. Der Geschä­dig­te ging vor die Türe zum Rau­chen und ließ sei­ne Jacke, samt Geld­beu­tel über einem Stuhl hän­gen. Spä­ter muss­te er den Dieb­stahl sei­nes Geld­beu­tels mit 150 Euro Bar­geld und sämt­li­chen Papie­ren feststellen.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag­früh, 3:00 Uhr bis 8:00 Uhr wur­de von einem Fahr­rad­stän­der in der Klos­ter-Banz-Stra­ße ein Moun­tain­bike der Mar­ke Meri­da im Wert von ca. 400 Euro gestoh­len. Das Fahr­rad war dort mit­tels Ket­ten­schloss mit dem Vor­der­rad ver­sperrt. Das Vor­der­rad wur­de samt Schloss zurück­ge­las­sen. Von einem dane­ben abge­sperr­ten Moun­tain­bike wur­de das Vor­der­rad im Wert von ca. 80 Euro ent­wen­det. Hier wur­de der Rah­men zurückgelassen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Zeu­ge konn­te sich Kenn­zei­chen zur Unfall­flucht merken

BAM­BERG. Sonn­tag­mit­tag konn­te ein Zeu­ge eine Ver­kehrs­un­fall­flucht An der Spin­ne­rei beob­ach­ten und die Poli­zei Bam­berg infor­mie­ren. Dort fuhr eine 66-Jäh­ri­ge mit ihrem VW/​Touran und tou­chier­te einen dort gepark­ten Audi. Sie fuhr wei­ter und kam kurz dar­auf aus der Gegen­rich­tung zurück um im lang­sa­men Vor­bei­fah­ren, den ange­rich­te­ten Scha­den zu begut­ach­ten. Auch dann fuhr sie wei­ter, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro zu küm­mern. Dank des Zeu­gen, konn­te anhand des Kenn­zei­chens die Unfall­ver­ur­sa­che­rin ermit­telt werden.

Schau­fens­ter­schei­be durch Unbe­kann­ten zerkratzt

BAM­BERG. Die Schau­fens­ter­schei­be eines Ladens Am Kra­nen wur­de zwi­schen Sams­tag­nach­mit­tag und Sonn­tag­nach­mit­tag von Unbe­kann­ten zer­kratzt und dadurch beschä­digt. Der Krat­zer zieht sich über eine Län­ge von ca. zwei Metern und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 800 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Auto blieb nach Kon­trol­le stehen

BAM­BERG. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Sonn­tag­früh in der Hain­stra­ße kam den ein­ge­setz­ten Beam­ten deut­li­cher Can­na­bis­ge­ruch ent­ge­gen. Der 27-Jäh­ri­ge Nis­san-Fah­rer gab den Kon­sum zu, was ein Test bestä­tig­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm unter­bun­den, eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durchgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Einen schwar­zen E‑Scooter ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter zwi­schen Don­ners­tag­mor­gen und Sams­tag­abend. Der Rol­ler im Wert von etwa 270 Euro war mit einem Spi­ral­schloss gesi­chert in Bahn­hofs­nä­he abge­stellt. Der Dieb zwick­te das Schloss mit einem Werk­zeug auf.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

FRENS­DORF. Zwei leicht ver­letz­te Per­so­nen sowie etwa 5.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Sonn­tag­abend, kurz nach 18 Uhr ereig­ne­te. Aus Rich­tung Vor­ra kom­mend befuhr ein 16-jäh­ri­ger Leicht­kraft­rad­fah­rer die Kreis­stra­ße und rutsch­te aus unge­klär­ter Ursa­che mit sei­nem Rol­ler weg. Das Zwei­rad schlit­ter­te in den Gegen­ver­kehr und prall­te mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw einer 20-Jäh­ri­gen zusammen.

Sons­ti­ges

HIRSCHAID. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­li­gen stell­ten Poli­zei­be­am­te am Sonn­tag­abend bei einem Auto­fah­rer fest, der in der Nürn­ber­ger Stra­ße in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv, so dass der 56-Jäh­ri­ge sein Fahr­zeug ste­hen las­sen muss­te. Eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus folgte.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Mit zu hoher Geschwin­dig­keit auf nas­ser Fahr­bahn über­holt und ins Schleu­dern geraten

Sta­del­ho­fen. Am Frei­tag­nach­mit­tag war die 26-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Opel auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth und regen­nas­ser Fahr­bahn unter­wegs. Als sie gera­de einen Sat­tel­zug mit 37-jäh­ri­gem Fah­rer über­holt hat­te geriet sie auf­grund ihrer den Stra­ßen­ver­hält­nis­sen unan­ge­pass­ten Geschwin­dig­keit ins Aqua­pla­ning, kam ins Schleu­dern, prall­te zuerst gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke und dann anschlie­ßend noch seit­lich gegen den Sat­tel­zug. Die jun­ge Fah­re­rin wur­de dabei lei­der leicht ver­letzt und kam mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Der Opel muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Wohn­wa­gen

Scheß­litz. Am Sonn­tag­mor­gen war ein 55-jäh­ri­ger mit einem Gespann aus einem Hyun­dai und Wohn­wa­gen auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs. Im Stei­gungs­be­reich an der Wür­gau­er Hang­brü­cke geriet er mit dem Gespann ins Schleu­dern, krach­te links in die Mit­tel­schutz­plan­ke und kam anschlie­ßend ent­ge­gen der Fahr­bahn auf dem lin­ken Fahr­strei­fen zum Still­stand. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt, das Gespann war aber nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Fah­rer ohne Füh­rer­schein, aber dafür mit Haftbefehl

Hall­stadt. Am Frei­tag­mor­gen kon­trol­lier­ten die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei einen Klein­trans­por­ter, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Dabei stell­ten die Beam­ten fest, dass der 46-jäh­ri­ge Fah­rer kei­ne Fahr­erlaub­nis hat­te. Wei­ter­hin bestand gegen ihn ein Haft­be­fehl auf­grund frü­he­rer Dro­gen­de­lik­te. Die­ser hät­te zwar mit der Zah­lung der Geld­stra­fe abge­wen­det wer­den kön­nen. Aller­dings konn­te der Mann die sat­ten 10.000 Euro Stra­fe nicht bezah­len und muss­te die sechs­mo­na­ti­ge Frei­heits­stra­fe des­halb erst­mal antre­ten. Sei­ne Wei­ter­fahrt war also been­det und es ging direkt in eine Jus­tiz­voll­zugs­an­stalt. Wei­ter­hin läuft nun gegen ihn ein wei­te­res Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Über­has­te­tes Aus­wei­chen führt zu seit­li­chem Zusam­men­stoß zwi­schen zwei Pkw

Forch­heim. Am spä­ten Frei­tag­abend kam es auf Höhe der Anschluss­stel­le Forch­heim-Nord in Rich­tung Suhl zu einem Ver­kehrs­un­fall. Der 43-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW wich trotz aus­rei­chen­dem Abstand einem dort ein­fah­ren­den Ver­kehrs­teil­neh­mer durch über­has­te­ten Wech­sel auf den lin­ken Fahr­strei­fen aus. Dabei tou­chier­te er aber einen dort neben ihn fah­ren­den VW mit 67-jäh­ri­gem Fah­rer. Der Unfall ging glimpf­lich aus. Es wur­de nie­mand ver­letzt und der Gesamt­scha­den beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

BAY­REUTH. In Dis­ko­thek ran­da­liert und geschlagen

Am Sonn­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den gerie­ten ein Besu­cher einer Dis­ko­thek in der Alt­stadt von Bay­reuth und der Disc­jo­ckey anein­an­der. Was zuerst nur ein ver­ba­ler Streit war ende­te damit, dass der 20jährige Besu­cher zuerst den Sicht­schutz des DJ-Pul­tes beschä­dig­te und es im Anschluss zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den Disc­jo­ckey und dem Besu­cher kam. Dem reni­ten­ten Besu­cher wur­de ein Haus­ver­bot erteilt und ihm durch die ein­ge­setz­ten Beam­ten ein Platz­ver­weis ausgesprochen.

BAY­REUTH. Rausch­gift im Umhän­ge­ta­sche mitgeführt.

Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dienst kon­trol­lier­ten am Frei­tag gegen 18:00 Uhr im Bereich der Hin­den­burg­stra­ße einen 34jähringen Bay­reu­ther der mit sei­nem Fahr­rad unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le konn­ten die Beam­ten in der Umhän­ge­ta­sche eine Druck­ver­schluss­tü­te mit 8 Ecsta­sy-Tablet­ten auf­fin­den. Das Betäu­bungs­mit­tel wur­de sicher­ge­stellt. Den 34 Jah­re alten Mann erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren nach dem Betäubungsmittelrecht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hau­sen. Am Sonn­tag­abend kam es in der Thur­ner Stra­ße im Begeg­nungs­ver­kehr zwi­schen einem Hyun­dai und einem Hon­da zum Zusam­men­stoß der bei­den Außen­spie­gel. Ins­ge­samt ent­stand an den Pkws ca. 1000.- Euro Sachschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto beschä­digt und anschlie­ßend geflüchtet

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS Am Frei­tag, den 28.06.2024, in der Zeit zwi­schen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen gepark­ten Pkw in der Bahn­hof­stra­ße und flüch­te­te anschließend.

Der geschä­dig­te Pkw-Hal­ter stell­te sei­nen wei­ßen Seat Aro­na am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag auf einem der Park­plät­ze in der Bahn­hof­stra­ße ab. Als er nach ca. 45 Minu­ten zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te muss­te er einen Scha­den an sei­nem rech­ten Kot­flü­gel fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te sich zu die­sem Zeit­punkt jedoch bereits von der Unfall­stel­le entfernt.

Zeu­gen des Unfall­ge­sche­hens wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein (Tel.-Nr.: 09573/2223–0) in Ver­bin­dung zu setzen.