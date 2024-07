Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Hoch­wer­ti­ges E‑Bike entwendet

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter ein hoch­wer­ti­ges E‑Bike in Frauenaurach.

Der Besit­zer stell­te sein Fahr­rad am spä­ten Abend vor einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Hein­richs­dör­fer­weg ab. Obwohl er es sogar mit zwei Schlös­sern ver­sperrt und an einem Fahr­rad­stän­der ange­schlos­sen hat­te, durch­trenn­te eine unbe­kann­te Per­son die Siche­rungs­ein­rich­tun­gen und ent­wen­de­te über Nacht das hoch­wer­ti­ge Rad der Mar­ke Cube.

Das weni­ge Wochen alte Fahr­rad hat einen Wert von über 4.000 Euro, die Poli­zei Erlan­gen hat die Ermitt­lun­gen wegen einem beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls aufgenommen.

Per­so­nen, die im Tat­zeit­raum, auf­fäl­li­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wel­che in Ver­bin­dung mit dem Dieb­stahl ste­hen könn­ten, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 mit der PI Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Erst mit Base­ball­schlä­ger bedroht, dann zugeschlagen

Am Sonn­tag­abend eska­lier­te ein Streit unter Nach­barn in der Nürn­ber­ger Stra­ße, eine Per­son wur­de hier­bei leicht verletzt.

Gegen 21:15 Uhr gerie­ten ein 39-jäh­ri­ger und sein 35-jäh­ri­ger Nach­bar aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che zunächst in einen ver­ba­len Streit. In des­sen Ver­lauf bedroh­te der Älte­re dann zunächst sein Opfer mit einem Base­ball­schlä­ger, im Anschluss kam es auch noch zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Der 39-jäh­ri­ge schlug ein­mal mit der Faust ins Gesicht sei­nes Nach­barn, so dass die­ser über Schmer­zen klagte.

Eine sofor­ti­ge ärzt­li­che Ver­sor­gung war nicht erfor­der­lich, gegen den Mann wird nun wegen Kör­per­ver­let­zung und Bedro­hung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Pedelec ent­wen­det

Ein schwar­zes Pedelec der Mar­ke Fischer wur­de am Sams­tag in der Zeit von 20.30 Uhr bis 23.45 Uhr vom Fahr­rad­ab­stell­platz der Höchstad­ter Kirch­weih beim Hel­den­fried­hof gestoh­len, obwohl es abge­sperrt dort abge­stellt war. Der Eigen­tü­mer erstat­te­te Anzei­ge gegen Unbe­kannt bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch.

Sturz vom Pferd

Ein Sturz vom Pferd war Anlass für eine Hub­schrau­ber­lan­dung am Sonn­tag­mit­tag in Hem­ho­fen. Eine 14jährige war wäh­rend eines Reit­tur­niers beim Sprung über ein Hin­der­nis vom Pferd gestürzt und ver­letzt wor­den. Die Not­ärz­tin ver­an­lass­te des­halb den Trans­port ins Kran­ken­haus mit dem Hub­schrau­ber. Wie schwer die Ver­let­zun­gen tat­säch­lich waren, wird die Unter­su­chung dort ergeben.

Motor­rad­fah­rer bei Unfall leicht verletzt

Ein 51jähriger aus einem Nach­bar­land­kreis kam am Sonn­tag­nach­mit­tag auf der B 470 zwi­schen Adels­dorf und Grems­dorf mit sei­nem Motor­rad auf die Gegen­fahr­bahn und stieß im Begeg­nungs­ver­kehr gegen ein Auto. Bei dem Sturz nach dem Anstoß zog er sich glück­li­cher­wei­se nur leich­te­re Ver­let­zun­gen zu, die er ambu­lant im Ret­tungs­wa­gen behan­deln ließ. Der Sach­scha­den wird ins­ge­samt mit 6500 Euro ange­ge­ben. Der glimpf­li­che Aus­gang ist wohl auch der Reak­ti­on des betei­lig­ten Auto­fah­rers geschul­det, der vor dem Anstoß fast bis zum Still­stand brems­te, aber nicht mehr aus­wei­chen konn­te. Dass der Krad­fah­rer in der leich­ten Rechts­kur­ve nach links kam, wur­de einer Unacht­sam­keit zuge­schrie­ben. Den Zeu­gen zufol­ge war er jeden­falls nicht mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit unterwegs.