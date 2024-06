Am Sams­tag, Sonn­tag, 6./7.Juli, fin­det die offe­ne Bam­ber­ger Stadt­meis­ter­schaft im Bad­min­ton statt. Aus­ge­tra­gen wird sie vom 1. BV Bam­berg in der Drei­fach­sport­hal­le Geor­gen­damm (Geor­gen­damm 2, Bam­berg).

Wolf­gang Reich­mann, ers­ter Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Ich freue mich, dass sich sport­lich in die­sen Tagen nicht alles um die Fuß­ball Euro­pa­meis­ter­schaft dreht, son­dern dass wir in Bam­berg die nächs­te Stadt­meis­ter­schaft haben. Dem 1. BV Bam­berg dan­ke ich im Namen des Stadt­ver­ban­des für die Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung. Ich hof­fe natür­lich auf vie­le Teilnehmenden.“

Ermit­telt wer­den die Meis­te­rin­nen und Meis­ter am Sams­tag von 9.30 bis ca. 19.00 Uhr in den Dis­zi­pli­nen Mixed, Damen­ein­zel, Her­ren­ein­zel. Am Sonn­tag von 10.00 bis ca. 18.00 Uhr wer­den die Spie­le aus­ge­tra­gen im Damen- und Her­ren­dop­pel. Für die Start­be­rech­ti­gung gibt es drei Grup­pen. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt, eine War­te­lis­te wird geführt. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen gibt es auf der Web­sei­te des 1. BV Bam­berg unter www​.bv​-bam​berg​.de.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de