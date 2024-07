An Fron­leich­nam und dem dar­auf­fol­gen­den Sonn­tag fand das all­jähr­li­che Königs­schie­ßen im Rah­men des Schüt­zen­fes­tes der Schüt­zen­ge­sell­schaft Eber­mann­stadt 1853 e.V. statt.Trotz des etwas durch­wach­se­nen Wet­ters war es an bei­den Tagen sehr gut besucht und auch der Mal­le-Abend mit DJ Flo­ri­an Held am Frei­tag erfüll­te alle Erwartungen.

An allen Tagen wur­den die Gäs­te bes­tens bewir­tet. An den Schieß­ta­gen konn­ten die Mit­glie­der ihren Königs­schuss abge­ben und Gäs­te mit dem Luft- und dem Klein­ka­li­ber­ge­wehr ihre Treff­si­cher­heit tes­ten. Auch für die Klei­nen wur­de mit dem Licht­punkt­ge­wehr und der Licht­punkt­pis­to­le eini­ges gebo­ten. Es gab vie­le leuch­ten­de Kin­der­au­gen zu bestaunen.

Beim Königs­schie­ßen setz­te sich in der Jugend­klas­se Lina Stief vor der letzt­jäh­ri­gen Jugend­kö­ni­gin Miri­am Erl durch. In der Dis­zi­plin des Sport­pis­to­len­kö­nigs gewann Andre­as Koch vor Rudi Göller.

Den Titel des Luft­ge­wehr­kö­nigs sicher­te sich Alex­an­der Kro­nas vor Sophia Schmitt und beim Klein­ka­li­ber­ge­wehr gewann Roman Pilot den 1. Platz gefolgt von 1. Schüt­zen­meis­ter Sven Wag­ner auf Platz 2.

Beim tra­di­tio­nel­len Vor­der­la­der schie­ßen konn­te sich Roland Wei­din­ger die begehr­te Holz­schei­be sichern.

Nach der Pro­kla­ma­ti­on durch Vor­stand Volk­mar Bür­ger und Gruß­wor­ten der Bür­ger­meis­te­rin Chris­tia­ne Mey­er klang der Abend mit der Blas­ka­pel­le Kir­chen­bir­kig zünf­tig aus.