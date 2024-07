Erleb­nis­bäue­rin Anni­ka Schardt lädt am 11. Juli von 14 – 17 Uhr zum Pick­nick im Laven­del­feld nach Alten­dorf ein. Menschen…

Pick­nick im Laven­del­feld in Alten­dorf (Weis­main)

Ver­an­stal­tun­gen des Muse­ums- und Kul­tur­ver­eins Weis­main u. U. e.V.

Drei kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen bie­tet der Muse­ums- und Kul­tur­ver­ein Weis­main und Umge­bung e. V. in die­sem Jahr in Weis­main an. Los…