Am Sonn­tag, den 7. Juli 2024 lädt der Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels zu sei­nem Kreis­ju­gend­fest ein. Von 12:00–17:00 Uhr wer­den auf dem Gelän­de des Rud­ufer­sees zwi­schen Michel­au und Schwür­bitz die Jugend­or­ga­ni­sa­tio­nen und Ver­ei­ne des Land­krei­ses einen Ein­blick in ihre Jugend­ar­beit geben. Sie zei­gen, wel­che viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten es für Kin­der und Jugend­li­che gibt, ihre Frei­zeit aktiv, sinn­voll und gesel­lig zu gestal­ten. Über 20 Jugend­or­ga­ni­sa­tio­nen und –ver­bän­de sind dar­an beteiligt.

Es wer­den Rin­ger- und Tanz­vor­füh­run­gen gezeigt, sowie Gehor­sams­übun­gen mit Hun­den. Krea­tiv­an­ge­bo­te zum Mit- bzw. Sel­ber­ma­chen kom­men dabei aber auch nicht zu kurz. Die Besu­cher dür­fen But­tons her­stel­len, beim Angel­spiel mit­ma­chen, Men­schen­ki­cker, Fuß­ball­d­arts oder Tisch­ten­nis spie­len, Ers­te-Hil­fe aus­pro­bie­ren VR-Bril­len und Feu­er­wehr-Action erle­ben sowie Ret­tungs­boot oder Rettungs‑, Kata­stro­phen- und Feu­er­wehr­wa­gen erkunden.

Wei­te­re Höhe­punk­te sind ein com­pu­ter­ge­steu­er­tes Lauf­spiel und in gro­ßen Luft­bal­lons über das Was­ser lau­fen, Fami­li­en kön­nen Groß­spie­le wie 4‑gewinnt und Memo­ry spie­len oder mit eini­gen Spiel­ge­rä­ten ihre Geschick­lich­keit unter Beweis stel­len. Ihre Fang­tech­ni­ken kön­nen die Besu­cher an der Süßig­kei­ten­wurf­ma­schi­ne und bei Angel­wurf­tech­ni­ken tes­ten oder die Gesich­ter der Mädels und Jungs mit Schmin­ke ver­wan­deln las­sen. Ein­hei­mi­sche Fisch­ar­ten sind in Aqua­ri­en zu bewun­dern und Hun­de zei­gen den gro­ßen und klei­nen Besu­che­rin­nen und Besu­chern, was sie in der Hun­de­schu­le gelernt haben. Gesund­heits­tipps zum Son­nen- und Zecken­schutz, gibt es gra­tis dazu.

Für die Stär­kung zwi­schen­durch ste­hen neben Kaf­fee, Kuchen, Steaks und Brat­würs­te wei­te­re Gerich­te sowie alko­hol­freie Geträn­ke bereit. Die­ser Tag ist ein Fest von der Jugend – für die Jugend und deren Fami­li­en. Der Ein­tritt ist selbst­ver­ständ­lich frei, aller­dings ist an die­sem Sonn­tag der Bade­be­trieb stark ein­ge­schränkt und die Platz­ka­pa­zi­tä­ten auf der Lie­ge­wie­se sehr gering. Geparkt wer­den kann auf den bekann­ten Park­platz 1 gegen­über dem Gelän­de und am Park­platz kurz vor dem Orts­schild Schwür­bitz. Der Park­platz auf der See­sei­te ist an die­sem Tag durch die Fahr­zeug­aus­stel­lun­gen gesperrt.