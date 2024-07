Inter­view mit Prof. Dr. Rebec­ca Prel­ler (Uni Bay­reuth, Betriebs­wirt­schafts­leh­re, Entre­pre­neu­ri­al Beha­vi­or) mit den Kin­der­re­por­te­rin­nen und – reportern.

Leo:

Darf man als Kind ein Unter­neh­men füh­ren? Nein, ein eige­nes Unter­neh­men darf mal als Kind nicht füh­ren. Ein Unter­neh­men füh­ren ist viel Arbeit und man muss sich jeden Tag drum küm­mern. Kin­der sol­len aber Zeit für Schu­le und Hob­bies und Spie­len haben. Wenn ihr 18 seid, könnt ihr aber ein Unter­neh­men grün­den. Das kann sehr viel Spaß machen. So lan­ge ihr Kin­der seid, soll­te ihr einen Limo­na­den­stand eher als eine spa­ßi­ge Akti­on sehen.

Isa­bel­la:

Dür­fen Kin­der Geld ver­die­nen? Kin­der dür­fen natür­lich Taschen­geld oder Geld geschenkt bekom­men. Arbei­ten und Geld ver­die­nen wie Erwach­se­ne dür­fen sie aber nicht. Dies ist sogar in einem extra Gesetz gere­gelt. Die­ses Gesetz soll Kin­der in Deutsch­land schüt­zen und dafür sor­gen, dass sie Zeit zum Spie­len und für die Schu­le haben. Sol­che Geset­ze gibt es lei­der nicht in allen Län­dern und in vie­len Län­dern arbei­ten Kin­der tat­säch­lich sehr viel. So haben sie oft kei­ne Zeit für Schu­le oder Spielen.

Gibt es Ober­gren­zen, was Kin­der ver­die­nen dür­fen? Es ist vor allem gere­gelt wie lan­ge Kin­der arbei­ten dür­fen. Also darf man zB. ab 13 Jah­ren ab und zu nach der Schu­le leich­te Auf­ga­ben über­neh­men wie Nach­hil­fe geben oder baby­sit­ten. Ab 15 darf man dann deut­lich mehr und zum Bei­spiel in den Feri­en auch mehr arbei­ten. Für alles brau­chen Kin­der aber die Erlaub­nis der Eltern. Es gibt Aus­nah­men z.B. für Kin­der, die in Fil­men mit­spie­len. Aber auch da gibt es enge Regeln, die Kin­der schützen.

Mor­gan:

Gibt es Kin­der, die sehr viel Geld ver­die­nen? Das ist eine gute Fra­ge. Zah­len­über­sich­ten gibt es dazu nicht, aber ich wür­de ver­mu­ten, dass eini­ge Kin­der als Schau­spie­ler in Fil­men doch sehr viel Geld ver­die­nen, gera­de in inter­na­tio­na­len Erfol­gen wie z.B. Har­ry Pot­ter. In Deutsch­land ist aber trotz­dem fest­ge­legt, dass auch die­se Kin­der genü­gend Zeit für Schu­le und Frei­zeit haben müs­sen. Seit eini­ger Zeit gibt es auch eini­ge Kin­der, die gemein­sam mit ihren Eltern über You­tube oder Insta­gram Geld ver­die­nen. Auch da gel­ten die Regeln zum Schutz der Kinder.

Darf man alles ver­kau­fen, was man möch­te? Nein, es gibt vie­le Regeln, an die man sich hal­ten muss. Zum Bei­spiel gibt es stren­ge Hygie­ne­vor­schrif­ten und Regeln zu Inhalts­stof­fen vor allem bei Lebens­mit­teln und Kos­me­ti­ka. Wich­tig ist es daher immer sich zu infor­mie­ren wor­auf man ach­ten muss.

Muss man auch als Kind Gewähr­leis­tun­gen und/​oder Garan­tie geben? Wenn du gemein­sam mit dei­nen Eltern zum Bei­spiel Spiel­zeug auf einem Floh­markt ver­kaufst, musst du kei­ne Gewährleistung/​Garan­tie geben. Die Sachen, soll­ten aber natür­lich trotz­dem nicht kaputt oder gar gefähr­lich sein. Auch ist es immer eine gute Idee, dem Käu­fer das Pro­dukt genau zu zei­gen und dabei zum Bei­spiel auf einen Krat­zer oder ein feh­len­des Teil hin­zu­wei­sen. Bei Nah­rungs­mit­teln musst du sehr vor­sich­tig sind. Ins­be­son­de­re muss alles sehr frisch und sau­ber zube­rei­tet sein. Auch musst du alle Zuta­ten auf­schrei­ben, damit jemand, der eine All­er­gie hat weiß was drin ist. Wenn du eine kon­kre­te Idee hast, was du ver­kau­fen willst (und wo): Hole dir am Bes­ten Hil­fe von einem Erwach­se­nen, der die genau­en Regeln für dein Pro­dukt nach­le­sen und dir hel­fen kann.