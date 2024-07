Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag tra­fen die Her­zo Rhi­nos im Aus­wärts­spiel auf die Ans­bach Grizz­lies und damit die bei­den erst- und zweit­plat­zier­ten Teams der Lan­des­li­ga Grup­pe 2 auf­ein­an­der. Die Rhi­nos zeig­ten eine kon­zen­trier­te Leis­tung und konn­ten sich den Sieg mit dem End­stand von 24:07 sichern. Damit bleibt das Team auch nach vier Spie­len wei­ter­hin unge­schla­ge­ner Spit­zen­rei­ter in sei­ner Gruppe.

Im Spiel, wel­ches ursprüng­lich am 01.06.2024 hät­te statt­fin­den sol­len, jedoch auf­grund der anhal­ten­den Regen­fäl­le im Süden Bay­erns ver­scho­ben wer­den muss­te, erwisch­ten die Grizz­lies den bes­se­ren Start. Nach einem Abstim­mungs­feh­ler in der Defen­se der Nas­hör­ner gelang es der Ans­ba­cher #6 meh­re­re Tack­les zu bre­chen und den Ball bereit im ers­ten Dri­ve zum Toch­down zu tra­gen. Nach erfolg­rei­chem PAT lagen die Rhi­nos erst­mals in die­ser Sea­son zurück. Es soll­te aller­dings der ein­zi­ge Score der Ans­ba­cher an die­sem Tag blei­ben. Die Offen­se der Rhi­nos ant­wor­te­te prompt und stell­te den Aus­gleich durch einen Pass von Quar­ter­back Neu­mül­ler auf Recei­ver Kraft her, nach­dem der Recei­ver der Rhi­nos sei­nen Gegen­spie­ler über­lau­fen, den Pass fan­gen und für die rest­li­chen Yards in die End­zo­ne tra­gen konn­te. Auch der PAT von Kicker Moo­re saß und so stand es Mit­te des ers­ten Vier­tels 7:7.

Wie erwar­tet ver­leg­ten sich die Ans­bach Grizz­lies auf ihr phy­si­sches Lauf­spiel, mit dem sie bereits zwei Spie­le hat­ten gewin­nen kön­nen. Nach anfäng­li­chen Schwie­rig­kei­ten prä­sen­tier­te sich die Defen­se der Nas­hör­ner aller­dings bes­tens vor­be­rei­tet und konn­te ein ums ande­re Mal bereits im Offen­se Back­field zupa­cken und den Run­ning­back zu Boden brin­gen. Bei einem der eher sel­te­nen Pass­ver­su­che der Ans­ba­cher war es dann Safe­ty Wen­zel, der den Ball des geg­ne­ri­schen Quar­ter­backs abfan­gen und der Offen­se zurück­ge­ben konn­te. Die­se mar­schier­te über das Feld, wur­de jedoch kurz vor der End­zo­ne der Grizz­lies gestoppt, sodass die Nas­hör­ner ent­schie­den, ein Fieldgoal zu kicken. Moo­re ver­wan­del­te den Kick sicher zum 10:7 aus Sicht der Rhi­nos. Gleich­zei­tig war damit auch der Halb­zeit­stand hergestellt.

In der zwei­ten Hälf­te bekam zunächst die Rhi­nos Offen­se den Ball, jedoch ende­te der Dri­ve durch eine Inter­cep­ti­on an der 5 Yard Linie des Heim­teams. In der Fol­ge stopp­te die Defen­se der Nas­hör­ner die Grizz­lies ohne nen­nens­wer­ten Raum­ge­winn und ein miss­glück­ter Punt brach­te die Offen­se erneut in aus­sichts­rei­cher Posi­ti­on in Ball­be­sitz. Die­ses Mal wur­de die­se für die nächs­ten Punk­te genutzt, als es erneut die Con­nec­tion Neu­mül­ler auf Kraft war, die zum Touch­down und damit, nach ver­wan­del­tem Extra­punkt, zum zwi­schen­zeit­li­chen 17:07 führ­te. Eine wei­te­re Inter­cep­ti­on, von Line­back­er Hof­mo­ckel und der dar­aus resul­tie­ren­de Pick Six wur­den durch ein unbe­ab­sich­tig­tes abpfei­fen der Schieds­rich­ter negiert. Ledig­lich die Inter­cep­ti­on beka­men die Rhi­nos zugesprochen.

Nach erfolg­lo­sen Angriffs­be­mü­hun­gen der Ans­ba­cher Offen­se konn­te die Offen­se der Nas­hör­ner für die Vor­ent­schei­dung sor­gen. Sys­te­ma­tisch arbei­te­te man sich über das Feld und bis an die 1 Yard Linie des Heim­teams. An der Goal­li­ne erle­dig­te Quar­ter­back Neu­mül­ler die letz­ten Inches per QB Sneak selbst. Kicker Moo­re ver­wan­del­te wie­der sicher zum 24:07 End­stand. Der Defen­se gelang es inner­halb der zwei Minu­ten, die Ans­ba­cher ledig­lich noch ein­mal in Fieldgoal Ran­ge zu las­sen, das ver­such­te Fieldgoal war jedoch zu kurz.

Mit dem Sieg fes­ti­gen die Rhi­nos den ers­ten Tabel­len­platz der Grup­pe 2 und blei­ben wei­ter unge­schla­gen. Am kom­men­den Wochen­en­de steht der Home Game­day gegen die Würz­burg Pan­thers auf dem Rhi­nos Field an. Im Auf­takt­spiel Mit­te Mai ging der Sieg nach Her­zo­gen­au­rach und die­ses Ergeb­nis wol­len die Nas­hör­ner auf ihrem Home­field bestä­ti­gen, auch um die Tabel­len­füh­rung gegen einen direk­ten Kon­kur­ren­ten wei­ter aus­zu­bau­en. Kick­off zum Spiel ist am 07.07.2024 um 15:00 Uhr.

Vier­tel­er­geb­nis­se: 7:7 / 0:3 / 0:7 / 0:7 / Final: 7:24

Die Punk­te für die Rhi­nos erzielten:

#3 Kevin Kraft (12)

#7 Andre­as Neu­mül­ler (6)

#85 Shane Moo­re (6)

Alle Punk­te: