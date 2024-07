Der süd­li­che Rad­weg an der B22 zwi­schen Hein­richs­brü­cke und Forch­hei­mer Stra­ße ist auf einer Län­ge von rund 15 Metern auf­ge­bro­chen und weist gro­ße Uneben­hei­ten und Ris­se auf. Die Gefah­ren­stel­le wird von Mon­tag, 1. Juli, bis Mitt­woch, 3. Juli, durch Bam­berg Ser­vice beho­ben. Wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit muss der Geh- und Rad­weg zwi­schen Rhein-Main-Donau-Damm und Forch­hei­mer Stra­ße voll gesperrt wer­den, eben­so der Trep­pen­auf­gang von Bug­ho­fer Stra­ße auf die Hein­richs­brü­cke. Rad­ver­kehr wird über die Mari­en­brü­cke umge­lei­tet, Fuß­gän­ge­rin­nen und Fuß­gän­ger kön­nen den nörd­li­chen Geh- und Rad­weg nut­zen. Aus Sicher­heits­grün­den wird wäh­rend der täg­li­chen Arbeit zwi­schen 8.30 bis 15.00 Uhr in Abspra­che mit dem Staat­li­chen Bau­amt auch eine Fahr­spur der B22 in Rich­tung Forch­hei­mer Stra­ße gesperrt.