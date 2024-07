Seit 2020 gibt es die Arbeits­grup­pe Natur­fo­to­gra­fie im LBV Coburg. Die Grup­pe besteht aus etwa 15 enga­gier­ten Hob­by­fo­to­graf und Hob­by­fo­to­gra­fin­nen aus dem Cobur­ger Raum, die sich regel­mä­ßig tref­fen und aus­tau­schen. Nach dem Erfolg eines jähr­li­chen Foto­ka­lenders kam die Idee auf, die Wer­ke der Foto­gra­fen in einer gemein­sa­men Aus­stel­lung zu prä­sen­tie­ren. 14 Foto­gra­fen und Foto­gra­fin­nen prä­sen­tie­ren jeweils fünf ihrer Bil­der im groß­for­ma­ti­gen Druck auf Lein­wand. Die Moti­ve rei­chen von der hei­mi­schen Vogel­welt über spek­ta­ku­lä­re Fotos von Pil­zen bis zu Giraf­fen in der afri­ka­ni­schen Savan­ne. Nach der Eröff­nung der Aus­stel­lung im Rah­men der Cobur­ger Nach­hal­tig­keits­ta­ge sind die Fotos nun für drei Wochen in den Zukunfts­raum im Stein­weg 14 in Coburg umge­zo­gen. Dort wird die Aus­stel­lung zum Teil durch Foto­gra­fen und Foto­gra­fin­nen betreut und mit wei­te­ren Anschau­ungs­ob­jek­ten unter­stützt. Dar­un­ter sich auch digi­ta­le Prä­sen­ta­tio­nen zum Gold­berg­see und den Glen­der Wie­sen, der hei­mi­schen Tier­welt und wil­den Gärten.

Geplant sind aktu­ell fol­gen­de Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag: 9–13 Uhr, Diens­tag: 17–19 Uhr, Don­ners­tag: 10 ‑18 Uhr, Frei­tag: 8–12 Uhr und 17 bis 19 Uhr, Sams­tag: 10–13 Uhr) Auch wäh­rend des Sambafes­ti­vals soll die Aus­stel­lung geöff­net haben. Son­der­ter­mi­ne und Info­ver­an­stal­tung für Schu­len, Grup­pen, Ver­ei­ne und Inter­es­sier­te sind nach Ver­ein­ba­rung mit dem LBV Coburg mög­lich (E‑Mail: bernd.​leuthaeusser@​lbv.​de)