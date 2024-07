Bür­ger­meis­ter Metz­ner und das Orga-Team des STADT­RA­DELN über­ra­schen Rad­le­rin­nen und Rad­ler mit einem Früh­stück. Wer ein Gefühl dafür bekom­men will, wie vie­le Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger das Fahr­rad als Ver­kehrs­mit­tel nut­zen, muss zwi­schen 7 und 8 Uhr ans Pfahl­plätz­chen kom­men. Dort fand die­ses Mal die Dan­ke­schön-Akti­on der Stadt Bam­berg zum STADT­RA­DELN statt. Bür­ger­meis­ter Wolf­gang Metz­ner und das Orga-Team der Ver­kehrs­pla­nung um Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­te Dag­mar Span­gen­berg haben nicht lan­ge gebraucht, um 300 Hörn­chen, Lau­gen- und Käse­stan­gen loszuwerden.

Sie ver­teil­ten auch klei­ne Schlüs­sel­an­hän­ger und Sat­tel­über­zü­ge der Fahr­rad­stadt Bam­berg als Dank an Rad­le­rin­nen und Rad­ler. Vie­le Schü­le­rin­nen und Schü­ler kom­men auf dem Weg zum Unter­richt am Pfahl­plätz­chen vor­bei. Und Bür­ger­meis­ter Metz­ner, der Leh­rer am E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium ist, zeigt sich begeis­tert von der Reso­nanz: „Es ist beein­dru­ckend zu sehen, wie vie­le Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger Fahr­rad fah­ren und sich aktiv am STADT­RA­DELN betei­li­gen. Jeder gefah­re­ne Kilo­me­ter ist ein Bei­trag zu einer bes­se­ren Umwelt und einem gesün­de­ren Leben. Dafür möch­ten wir uns herz­lich bedan­ken.“ Metz­ner selbst tritt in die­sem Jahr wie­der als STADT­RA­DELN-Star in die Peda­le. Die Begeis­te­rung zeigt sich auch dar­in, dass an „sei­nem“ Gym­na­si­um Schü­le­rin­nen und Schü­ler in die­sem Jahr eine Lounge im Schul­hof zum STADT­RA­DELN ein­ge­rich­tet haben.

Erst­mals neh­men auch alle acht Gym­na­si­en in Bam­berg am Wett­be­werb teil. Noch bis 30. Juni steht Bam­berg ganz im Zei­chen des Fahr­rads: Bis­lang haben über 2800 akti­ve Rad­le­rin­nen und Rad­ler über 430.000 Kilo­me­ter gesam­melt. Sie set­zen damit ein star­kes Zei­chen für nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät und Kli­ma­schutz. Noch bis zum letz­ten Tag des STADT­RA­DELN-Zeit­raum kann man sich regis­trie­ren, mit­ra­deln und die Chan­ce auf attrak­ti­ve Prei­se sichern. Zur Anmel­dung geht es hier: https://​www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg. Das STADT­RA­DELN ist eine inter­na­tio­na­le Kam­pa­gne des Kli­ma-Bünd­nis, bei der es dar­um geht, 21 Tage lang mög­lichst vie­le All­tags­we­ge kli­ma­freund­lich mit dem Fahr­rad zurück­zu­le­gen. In Bam­berg haben sich auch in die­sem Jahr wie­der zahl­rei­che Teams aus Schu­len, Unter­neh­men, Ver­ei­nen und der Stadt­ver­wal­tung beteiligt.