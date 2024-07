Auf­grund von Stra­ßen­bau­ar­bei­ten in Oes­dorf in der Sied­ler­stra­ße kann die Bus­wen­de­schlei­fe an der Hal­te­stel­le Oes­dorf Sied­ler­stra­ße von Fahr­ten der Bus­li­nie 206, wel­che mit einem Gelenk­bus durch­ge­führt wer­den, von Mitt­woch, 03.07. bis Frei­tag, 05.07.2024 nicht bedient werden.

Dies betrifft die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 7:00 Uhr von Oes­dorf Sied­ler­stra­ße nach Forch­heim Real­schu­le, sowie die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 13:12 Uhr von Forch­heim Real­schu­le nach Herolds­bach, wei­ter als Bus­li­nie 206S nach Oesdorf.

Für die­se bei­den Fahr­ten wird eine Ersatz­hal­te­stel­le an der Fran­ken­stra­ße bei Hausnr. 2 eingerichtet.