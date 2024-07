New Work in his­to­ri­schem Gewand – so zeigt sich das moder­ni­sier­te Bera­tungs­Cen­ter Mem­mels­dorf in der Haupt­stra­ße 7 nach Umbau. Neue Arbeits­wel­ten, offe­ne und freund­li­che Bera­tungs­zim­mer und eine zen­tra­le Kaf­fee­bar schaf­fen eine ange­neh­me Atmo­sphä­re. „Mit der Bau­maß­nah­me haben wir die Raum­nut­zung opti­miert und beson­de­ren Wert auf eine Raum­pla­nung gelegt, die den Anfor­de­run­gen unse­rer Kun­din­nen und Kun­den an eine moder­ne Spar­kas­se ent­spricht, vor allem mit Blick auf die Bera­tungs- und Ser­vice­be­rei­che und Dis­kre­ti­on“, sagt Vor­stands­vor­sit­zen­der Ste­phan Kirch­ner. Wirft man einen Blick in die neu­en Bera­tungs­bü­ros, zeigt sich vor allem die Ver­bun­den­heit der Spar­kas­se Bam­berg mit der Regi­on. Far­ben­fro­he Gemäl­de mit hei­mi­schen Sehens­wür­dig­kei­ten zie­ren die Wän­de. „Damit möch­ten wir nicht nur her­aus­stel­len, wie sehr wir in unse­rer Hei­mat ver­wur­zelt und nah an den Bedürf­nis­sen der Men­schen sind, die hier leben. Wir wol­len auch eine Wohl­fühl­at­mo­sphä­re schaf­fen. Denn unse­re Kun­din­nen und Kun­den sol­len nicht nur unse­re mehr­fach aus­ge­zeich­ne­te Bera­tungs­qua­li­tät genie­ßen, son­dern sich auch bei der Bera­tung ein­fach wohl­füh­len“, erklärt Vor­stands­mit­glied Tho­mas Schmidt.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Mem­mels­dorf im Quat­tro­ball­fie­ber Am kom­men­den Wochen­en­de vom 06./07. Juli lädt der SC Mem­mels­dorf weit über 1000 Sport­ler zur 37. Auf­la­ge des Quat­tro­ball­tur­niers auf… Staats­stra­ße 2190: Erneue­rung der Staats­stra­ße zwi­schen Lich­ten­ei­che und Mem­mels­dorf Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg beginnt Ende Juli mit der Sanie­rung der Staats­stra­ße 2190 zwi­schen Lich­ten­ei­che und Mem­mels­dorf. Im Zuge der…