Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats beschäf­tigt sich in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 2. Juli, ab 16 Uhr, unter ande­rem mit dem gesamt­städ­ti­schen Mobi­li­täts­kon­zept für die Stadt Bay­reuth. Seit Anfang ver­gan­ge­nen Jah­res arbei­tet die Stadt­ver­wal­tung hier­an. Das Kon­zept soll den zuletzt 2005 aktua­li­sier­ten Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plan fort­schrei­ben, der sei­ner­zeit aus­schließ­lich den Kraft­fahr­zeug-Ver­kehr betrach­tet hat­te. Im Zuge der Arbei­ten wur­de eine umfang­rei­che Grund­la­gen­er­mitt­lung mit Hil­fe einer reprä­sen­ta­ti­ven Haus­hals­be­fra­gung, Ver­kehrs­zäh­lun­gen im gesam­ten Stadt­ge­biet und eines Bür­ger­fo­rums durch­ge­führt. Auf die­ser Grund­la­ge hat die Stadt­ver­wal­tung ein Ziel­kon­zept für die Mobi­li­tät in Bay­reuth bis zum Jahr 2040 ent­wi­ckelt. Mit ihm wird sich der Bau­aus­schuss beschäf­ti­gen. Eben­falls auf der Tages­ord­nung der Sit­zung steht die Auf­stel­lung eines Bebau­ungs­plans für ein urba­nes Gebiet im Bereich St. Georgen/​Insel. Das frag­li­che Are­al soll eine der Umge­bung ange­mes­se­ne Nach­ver­dich­tung durch einen Nut­zungs­mix aus Woh­nen, gewerb­li­chen, sozia­len oder kul­tu­rel­len Ein­rich­tun­gen erfahren.

Die Sit­zung des Bau­aus­schus­ses fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.