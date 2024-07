Karin Ein­wag schließt sich der BuB an

Danie­la Rein­fel­der, Karin Ein­wag und Klaus Stier­in­ger bil­den zukünf­tig die fünf­te Frak­ti­on im Bam­ber­ger Stadtrat.

Karin Ein­wag, die bei der letz­ten Stadt­rats­wahl noch auf dem ers­ten Platz der Grü­nen Lis­te kan­di­dier­te, hat bei Bam­bergs unab­hän­gi­gen Bür­gern (BuB) eine neue poli­ti­sche Hei­mat gefun­den. Durch den Ein­tritt der frak­ti­ons­lo­sen Stadt­rä­tin zur BuB erlangt die bis­he­ri­ge Wäh­ler­grup­pie­rung nun den Sta­tus einer Frak­ti­on im Bam­ber­ger Stadt­rat. Gemein­sam mit dem frü­he­ren CSU-Mit­glied Danie­la Rein­fel­der und dem lang­jäh­ri­gen SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Klaus Stier­in­ger bil­det die BuB neben CSU, Grü­nen, SPD und BBB die fünf­te Frak­ti­on im Bam­ber­ger Stadtrat.

Nach­dem Karin Ein­wag nun vie­le Mona­te Zeit hat­te, um sich über ihre poli­ti­sche Zukunft Gedan­ken zu machen, hat sich die MUNA-Akti­vis­tin ganz bewusst für die BuB entschieden.

„Ich wer­de mich auch zukünf­tig für die wich­ti­gen The­men in unse­rer Stadt ein­brin­gen, wie zum Bei­spiel den Erhalt des Haupt­moor­wal­des, die Bedürf­nis­se von Fami­li­en und die Inter­es­sen der Men­schen in Bam­berg-Ost. Die BuB agiert unab­hän­gig von Ber­li­ner Par­tei­zen­tra­len, ist prag­ma­tisch und bür­ger­nah. Ich sehe hier die bes­te Mög­lich­keit, um rein Bam­ber­ger The­men in den Stadt­rat ein­brin­gen zu kön­nen. Bereits in den ver­gan­ge­nen Mona­ten haben wir mit unse­rem gemein­sa­men Ein­satz für die Anwoh­ner der Sie­mens­stra­ße, für den Erhalt des Bam­ber­ger Schlacht­ho­fes und für die Sanie­rung des Fuchs-Park-Sta­di­ons erfolg­reich zusam­men­ge­ar­bei­tet“, unter­streicht Stadt­rä­tin Karin Einwag.

Gemein­sam wol­len sich die drei Stadt­rä­te dafür ein­set­zen, dass das Anker­zen­trum, wie zwi­schen der Lan­des­re­gie­rung und Stadt­spit­ze ver­ein­bart, zum Ende 2025 geschlos­sen wird.

Die BuB-Vor­sit­zen­de Danie­la Rein­fel­der freut sich über den Neu­zu­gang: „Karin Ein­wag enga­giert sich seit vie­len Jah­ren für die Men­schen in der Stadt und hat mit 14.500 Stim­men eines der bes­ten Ergeb­nis­se der letz­ten Stadt­rats­wahl erhal­ten. Die Unter­schie­de inner­halb der klei­nen BuB-Frak­ti­on sind unse­re größ­te Stär­ke, weil wir die The­men aller Men­schen in der Stadt auf­grei­fen und unse­re unter­schied­li­chen Kom­pe­ten­zen ein­brin­gen kön­nen“, so Danie­la Reinfelder.

„Mit Karin Ein­wag gewin­nen wir eine sym­pa­thi­sche, flei­ßi­ge und sehr enga­gier­te Stadt­rats­kol­le­gin hin­zu, die bereits bei der letz­ten Wahl deut­lich gemacht hat, dass sie den Rück­halt in allen Tei­len der Bevöl­ke­rung genießt“, ergänzt Klaus Stieringer.

Die BuB will bei der kom­men­den Stadt­rats­wahl min­des­tens fünf Man­da­te gewin­nen, damit die Bam­ber­ger The­men wie­der in den Stadt­rat zurück­keh­ren. „Die Ver­bots­po­li­tik der letz­ten Jah­re muss wie­der zu einer Moti­va­ti­ons­po­li­tik mit den Men­schen in unse­rer Stadt werden.

Vie­le Men­schen haben das Gefühl, dass der Stadt­rat bei sei­nen Ent­schei­dun­gen den Bezug zu den zen­tra­len Pro­ble­men der Stadt ver­lo­ren hat“, so Danie­la Reinfelder.

„Wir müs­sen den Fokus auf die Lösung dring­li­cher Fra­gen brin­gen: Aus­rei­chen­de und bezahl­ba­re KiTa-Ein­rich­tun­gen, moder­ne Schu­len, Sicher­heit auf unse­ren Stra­ßen und Plät­zen sowie eine flo­rie­ren­de Wirt­schaft“, so Karin Einwag.

Kon­takt: Bam­bergs Unab­hän­gi­ge Bür­ger (BuB)