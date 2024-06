Zeitreise auf der Veste Coburg

Das Geschichts-Erleb­nis für die gan­ze Familie

Am 20. und 21. Juli 2024 laden die Kunst­samm­lun­gen der Ves­te Coburg gro­ße und klei­ne Besu­che­rin­nen und Besu­cher zu einer ZEIT­REI­SE in die bei­den bedeu­tends­ten Epo­chen der Ves­te Coburg ein. Um 1500 hiel­ten die Säch­si­schen Kur­fürs­ten hier pracht­voll Hof; auch Mar­tin Luther hielt sich im Schutz der mäch­ti­gen Mau­ern der Ves­te auf. Ein Jahr­hun­dert spä­ter, im Drei­ßig­jäh­ri­gen Krieg, dien­te die „Frän­ki­sche Kro­ne“ als wich­ti­ge pro­tes­tan­ti­sche Bas­ti­on, die mili­tä­risch nie erobert wer­den konnte.

Bei der ZEIT­REI­SE 2024 sind his­to­ri­sche Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker, Musi­kan­ten Rit­ter und Lands­knech­te zu Gast auf der Ves­te. In den Lagern wer­den Gegen­stän­de her­ge­stellt, die man in Frie­dens- und Kriegs­zei­ten benö­tig­te: von Klei­dung und Leder­wa­ren bis zu Ket­ten­hem­den, Rüs­tun­gen, Arm­brusten und vie­lem mehr. In den Burg­hö­fen und auf den Bas­tio­nen erlebt man die­se Aus­rüs­tung in Akti­on: Vor­füh­run­gen mit Kano­nen, mili­tä­ri­schem Feu­er­werk und dem Drill der Mus­ke­tie­re erwe­cken die Geschich­te zum Leben. Erst­ma­lig ist auch eine his­to­ri­sche Feld­apo­the­ke mit Arz­nei­mit­teln des 17. Jahr­hun­derts vertreten.

Bei Mit­mach­ak­tio­nen kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher selbst Hand anle­gen und ihre Geschick­lich­keit auf die Pro­be stel­len. Kin­der und Fami­li­en dür­fen sich auf eige­ne Ange­bo­te freu­en und auch kuli­na­risch ist für die Zeit­rei­se-Gäs­te bes­tens vorgesorgt.

Zeit­rei­se auf der Ves­te Coburg