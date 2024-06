Gesund essen von Anfang an

Die Ernäh­rung in den ers­ten Lebens­mo­na­ten legt den Grund­stein für die Gesund­heit und Ent­wick­lung eines Kin­des. Dabei stel­len sich frisch­ge­ba­cke­nen Eltern vie­le Fra­gen: Stil­len oder Säug­lings­milch? Was­ser oder Tee? Brei selbst kochen oder fer­tig kau­fen? Mit oder ohne Fleisch? Gleich­zei­tig gab es noch nie ein so umfang­rei­ches und unüber­sicht­li­ches Sor­ti­ment an Baby- und Klein­kind­nah­rung wie heute.

Der aktua­li­sier­te Rat­ge­ber „Gesun­de Ernäh­rung von Anfang an“ der Ver­brau­cher­zen­tra­len bie­tet ange­sichts der Flut an oft wider­sprüch­li­chen Infor­ma­tio­nen und Emp­feh­lun­gen ver­läss­li­che Ant­wor­ten auf Ernäh­rungs­fra­gen bei Babys und Klein­kin­der. Das Buch lie­fert wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen zum The­ma Stil­len und Säug­lings­milch. Zudem erklärt es, wor­auf man beim Kauf von Säug­lings­milch, Kin­der­ge­trän­ken und Gläs­chen­kost ach­ten soll­te. Ein zen­tra­les Kapi­tel ist zudem der Ein­füh­rung von Brei­en und Bei­kost gewid­met – mit vie­len Rezept­bei­spie­len zum Sel­ber­ko­chen der ers­ten Mahl­zei­ten und einer Check­lis­te für den Kauf von Fer­tig­kost im Gläs­chen. Auch das The­ma vege­ta­ri­sche und vega­ne Ernäh­rung wird behan­delt. Wie Eltern Nah­rungs­mit­tel­un­ver­träg­lich­kei­ten und All­er­gien bei ihren Kin­dern vor­beu­gen kön­nen, ist eben­so Bestand­teil des Rat­ge­bers wie der schritt­wei­se Über­gang zur Familienkost.

Der Rat­ge­ber „Gesun­de Ernäh­rung von Anfang an“ hat 116 Sei­ten und kos­tet 12,00 Euro und 9,99 Euro als E‑Book. Er ist in den Bera­tungs­stel­len der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern erhält­lich und kann im Online-Shop unter www​.rat​ge​ber​-ver​brau​cher​zen​tra​le​.de oder tele­fo­nisch unter Tel. (0211) 913 801 555 bestellt werden.