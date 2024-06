Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Am Frei­tag, 28.06.2024, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:10 Uhr, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te ein in der Kreu­wehr­stra­ße, Höhe HUK, abge­stell­tes und ver­sperr­tes Fahr­rad. Es han­del­te sich um ein grün/​oranges Moun­tain­bike. Unter Umstän­den haben die oder der Täter das Rad von dort auch weg­ge­tra­gen. Wer hier­zu sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten sich unter 09561/6450 bei der PI Coburg zu melden.

Am Frei­tag, 28.06.2024, um 15:15 Uhr, tra­fen Beam­te der PI Coburg, wäh­rend ihrer Fuß­strei­fe, in der Fuß­gän­ger­zo­ne, Judengasse/​Ecke Mau­er, auf eine grö­ße­re Grup­pe Män­ner, die sich dort nie­der­ge­las­sen hat­ten und zum Teil reich­lich Alko­hol kon­su­mier­ten. Zudem gröl­ten sie teils laut her­um und beläs­tig­ten durch ihr Geschrei Pas­san­ten und die Gäs­te der anlie­gen­den Loka­le. Vier der Män­ner, im Alter von 17 bis 29 Jah­ren, muss­ten die Beam­ten zur Anzei­ge brin­gen. Sie stan­den zum einen bereits erheb­lich unter Alko­hol­ein­fluss und hat­ten noch reich­lich Alko­hol bei sich.

Sach­be­schä­di­gung am Gartenzaun

In der Nacht vom Frei­tag, 28.06.2024 auf Sams­tag, 29.08.2024 beschä­dig­te ein oder meh­re­re Täter einen Maschen­draht­zaun eines Gar­ten­grund­stü­ckes in der Karl-Türk-Stra­ße. Der Sach­scha­den wird auf ca. 50,- Euro geschätzt. Wer konn­te in der Tat­zeit eine ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mung machen? Bit­te mel­den sie sich bei der PI Coburg unter 09561/645–0

E‑Bike ent­wen­det

In der Zeit vom Frei­tag, 28.06.2024, 23:00 Uhr bis Sams­tag, 29.06.2024; 12:00 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus der Tief­ga­ra­ge eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Hin­den­burg­stra­ße ein unver­sperr­tes e‑Bike der Mar­ke Cube im Wert von rund 3500,- Euro. Nach der Anzei­gen­auf­ga­be bei der PI Coburg mach­te sich der Geschä­dig­te zu Fuß auf den Heim­weg. Dabei ent­deck­te er auf dem Park­platz eines Out­door-Geschäf­tes im Kano­nen­weg sein Fahr­rad, wor­auf­hin die poli­zei­li­chen Fahn­dungs­maß­nah­men wie­der ein­ge­stellt wer­den konnten.

Bett­ler unterwegs

In den letz­ten Tagen wur­de der PI Coburg wie­der­holt Bett­ler im Land­kreis und im Stadt­ge­biet Coburg mit­ge­teilt. Dabei geben die Bett­ler an, taub­stumm zu sein. Auf­grund der Viel­zahl der Mit­tei­lun­gen ist von orga­ni­sier­ten Ban­den aus­zu­ge­hen. Bei den bet­teln­den Per­so­nen han­delt es sich angeb­lich um Taub­stum­me, die für eine ent­spre­chen­de Orga­ni­sa­ti­on Spen­den sam­meln wür­den. Hier­bei füh­ren die Per­so­nen ein Klemm­brett mit sich, auf dem neben einer Spen­den­lis­te auch eine ent­spre­chen­de Infor­ma­ti­on zur angeb­li­chen Taub­stum­men-Orga­ni­sa­ti­on zu fin­den ist.

Ihre Poli­zei rät: Es han­delt sich hier zumeist nicht um hilfs­be­dürf­ti­ge Men­schen son­dern um orga­ni­sier­te Bett­ler-Ban­den. Las­sen Sie sich nicht von den ver­meint­lich hilfs­be­dürf­ti­gen, taub­stum­men Per­so­nen zu einer Spen­de „über­re­den“.

Zwei­mal allei­ne betei­ligt vom Fahr­rad gestürzt

Am Sams­tag gegen 13:00 Uhr und gegen 14:30 Uhr stürz­te jeweils ein E‑Bike-Fah­rer allei­ne betei­ligt vom Fahr­rad. Der ers­te Unfall ereig­ne­te sich auf der B 303 in Fahrt­rich­tung Neun­dorf. Die E‑Bike-Fah­re­rin woll­te ihren Hut rich­ten, dabei brems­te sie mit einer Hand ab und ver­lor dabei das Gleich­ge­wicht, sodass es zum Sturz kam. Der zwei­te Unfall ereig­ne­te sich in der Park­stra­ße. Hier stieß ein Mann mit sei­nem E‑Bike gegen den Bord­stein, wor­auf­hin es zum Sturz kam. Der Grund für die Unauf­merk­sam­keit dürf­te in einem der Bie­re zu fin­den sein, die der Fah­rer vor Fahrt­an­tritt kon­su­miert hat­te. Auf­grund des Fahr­feh­lers in Fol­ge des Alko­hol­kon­sums wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Dem Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Straßenverkehrs.

Fahr­zeug nicht zuge­las­sen und ohne Füh­rer­schein unterwegs

Am 29.06.2024 wur­de ein auf dem Geh­weg in der Hei­lig­kreuz­stra­ße gepark­tes Fahr­zeug über­prüft. Dabei stell­te sich her­aus, dass das Fahr­zeug kei­nen gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz mehr hat. Auch war der Hal­ter den Beam­ten ein­schlä­gig bekannt. Wäh­rend der Kon­trol­le kam der Fahr­zeug­hal­ter hin­zu. Auf Vor­halt der Beam­ten, dass für das Fahr­zeug kein Ver­si­che­rungs­schutz besteht, äußer­te der Beschul­dig­te, dass er erst vor zwei Tagen einen Unfall hat­te und den Scha­den sei­ner Ver­si­che­rung gemel­det habe. Auch wäre er heu­te den gan­zen Tag durch Coburg gefah­ren und habe kei­nen Park­platz gefun­den, wes­halb er sich auf den Geh­weg gestellt habe. Da den Beam­ten bekannt war, dass der Beschul­dig­te aktu­ell nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist wur­de ihm der Vor­halt des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis gemacht. Nach die­sem Vor­halt ver­ebb­te sei­ne Red­se­lig­keit und er woll­te sich nicht mehr zu den Fahr­ten sagen. Dem Fah­rer erwar­ten nun gleich meh­re­re Anzeigen.

Mit Pfef­fer­spray herumgesprüht

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam es am Thea­ter­platz zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Grup­pen Jugendlicher/​junger Erwach­se­ner. Beim Ein­tref­fen der Strei­fen hat­ten sich alle Betei­lig­ten bereits vom Tat­ort ent­fernt. Es konn­te in Erfah­rung gebracht wer­den, dass im Ver­lauf der Aus­ein­an­der­set­zung ein Betei­lig­ter ein Pfef­fer­spray her­aus­zog und die Kon­tra­hen­ten besprüh­te. Auf­grund , wes­halb zwei Per­so­nen ins Kli­ni­kum gebracht wer­den muss­ten. Die Ermitt­lun­gen zum Täter dau­ern aktu­ell noch an.

Deut­schen Sieg gefeiert

In der Nacht zum Sonn­tag kam es vor dem Hin­ter­grund des Deut­schen EM-Ach­tel-Fina­les und des war­men Wet­ter zu einer Viel­zahl von Ruhe­stö­run­gen im Außen­be­reich. Alle „Fei­er­lich­kei­ten“ konn­ten durch die Strei­fen bei­gelegt wer­den, sodass schluss­end­lich der Sieg der Deut­schen Fuß­ball­mann­schaft fried­lich gefei­ert wer­den konnte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Motor­rad­un­fall

Hain (Orts­teil Küps) – Am Sams­tag, 29.06.24, in der Zeit von 02:30 – 03:00 Uhr, ereig­ne­te sich im Küp­ser Orts­teil Hain, ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall. Soweit der­zeit bekannt befuhr zur Unfall­zeit ein 18-jäh­ri­ger und ein 21-jäh­ri­ger gemein­sam auf einem Endu­ro-Off­road-Motor­rad der Mar­ke KTM die Wil­den­ber­ger Str. in Rich­tung Wil­den­berg. Nach Spu­ren­la­ge tou­chier­te das Motor­rad einen am Stra­ßen­rand ste­hen­den Licht­mast und fuhr im Wei­te­ren gegen ein Hin­weis­schild zu Stra­ßen­ein­bau­ten. Durch den Auf­prall wur­de die bei­den Her­an­wach­sen­den vom Motor­rad geschleu­dert und blie­ben schwer ver­letzt in der Wie­se lie­gen. Durch den alar­mier­ten Ret­tungs­dienst wur­den die Bei­den in Kran­ken­häu­ser ver­bracht, wobei auch ein Ret­tungs­hub­schrau­ber zum Ein­satz kam. Ein Unfall­gut­ach­ter mit der Klä­rung des Unfall­her­gan­ges sei­tens der Staats­an­walt­schaft Coburg beauf­tragt. Evtl. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Kör­per­ver­let­zung

Mark­tro­dach – Am Ran­de einer Fei­er in Mark­tro­dach gerie­ten zwei jun­ge Män­ner am frü­hen Sonn­tag­mor­gen zunächst in einen ver­ba­len Streit. Nach­dem sich die erhitz­ten Gemü­ter der bei­den zum Teil stark alko­ho­li­sier­ten Män­ner nicht beru­hig­ten, schlug der 26-jäh­ri­ge sei­nem 21-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten mit der fla­chen Hand ins Gesicht. Den 26-jäh­ri­gen erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Körperverletzung.

Trun­ken­heits­fahrt

Kro­nach – Einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach fiel am frü­hen Sonn­tag­mor­gen im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le der deut­li­che Atem­al­ko­hol­ge­ruch auf. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von knapp über einem Pro­mil­le. Es erfolg­te dar­auf­hin eine Blut­ent­nah­me beim 35-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer aus dem Land­kreis. Ihn erwar­tet nun eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge mit einem Buß­geld im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bereich, sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Geld­bör­se entwendet

Stein­berg – Nach­dem ein 62-jäh­ri­ger aus dem Land­kreis sei­ne Ein­käu­fe am ver­gan­ge­nen Sams­tag­nach­mitt­tag ver­stau­te, ver­gaß er augen­schein­lich sei­ne Geld­bör­se im Ein­kaufs­wa­gen. Als er eini­ge Stun­den spä­ter zum Ein­zel­han­dels­la­den zurück­fuhr fehl­te von sei­ner mit meh­re­ren hun­dert Euro gefüll­ten Geld­bör­se jede Spur. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach führt nun Ermitt­lun­gen wegen des Ver­dachts der Unter­schla­gung gegen Unbe­kannt. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der 09261/5030 entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Flie­ge ver­ur­sach­te Unfall

NEU­DROS­SEN­FELD, LKR. KULM­BACH. Weil eine Flie­ge im Auto her­um­schwirr­te, kam es am Frei­tag­nach­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall in der Kulm­ba­cher Stra­ße. Wäh­rend die 59-jäh­ri­ge Fah­re­rin das läs­ti­ge Insekt ver­scheu­chen woll­te, geriet sie zu weit an den rech­ten Fahr­bahn­rand und tou­chier­te mit dem Außen­spie­gel einen Leit­pfos­ten. Glück­li­cher­wei­se ent­stand nur gerin­ger Sach­scha­den. Die Flie­ge ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu kümmern.

Kind bei Fahr­rad­un­fall verletzt

KULM­BACH. Schürf­wun­den und Prel­lun­gen zog sich ein 10-Jäh­ri­ger bei einem Ver­kehrs­un­fall am Frei­tag­abend in Mel­ken­dorf zu.

Der Jun­ge fuhr gegen 19.15 Uhr mit sei­nem Fahr­rad auf der Alte-Mia-Stra­ße und über­quer­te anschlie­ßend die Haupt­stra­ße. Dabei ach­te­te er nicht auf den Fahr­zeug­ver­kehr. Eine vor­fahrts­be­rech­tig­te 21-Jäh­ri­ge konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und streif­te mit ihrem Sko­da noch den Hin­ter­rei­fen des Fahr­ra­des. Durch den Sturz auf den Asphalt erlitt der Rad­ler nach aktu­el­lem Stand leich­te Ver­let­zun­gen an den Bei­nen. Der Ret­tungs­dienst brach­te ihn zur Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus. Es ent­stand Sach­scha­den im unte­ren vier­stel­li­gen Bereich.