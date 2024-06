Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Bereits am Sonn­tag, 16.06.2024, wur­de im Zeit­raum von 13 bis 14 Uhr ein unver­sperr­ter E‑Scooter vor dem Ein­gang eines Fit­ness­stu­di­os in der Star­ken­feld­stra­ße ent­wen­det. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Gerä­tes Eve Moti­on mit einem Zeit­wert von ca. 250 Euro nimmt die Poli­zei Bam­berg – Stadt entgegen.

Unfäl­le

BAM­BERG. Nach dem Ver­ur­sa­cher eines Ver­kehrs­un­falls auf dem Park­platz eines Möbel­hau­ses in der Nürn­ber­ger Stra­ße sucht die Poli­zei Bam­berg – Stadt. Am 29.06.2024 wur­de im Zeit­raum von 17:15 bis 17:25 Uhr ein auf dem Park­platz abge­stell­ter Opel an der hin­te­ren rech­ten Türe ange­fah­ren, sodass Sach­scha­den in Höhe von rund 200 Euro ent­stand. Der Ver­ur­sa­cher ist bis dato unbekannt.

Sons­ti­ges

BAM­BERG. Der zwar lega­le Kon­sum von Can­na­bis wur­de am Sams­tag­abend einem 28jähringen Mann zum Ver­häng­nis, da er in der Hain­stra­ße sei­nen Pkw in berausch­tem Zustand im Stra­ßen­ver­kehr beweg­te. Ein Vor­test ver­lief posi­tiv, sodass durch die Poli­zei eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de. Den Mann erwar­te nun eine Anzei­ge nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Eben­falls berauscht, jedoch mit Alko­hol, fiel ein 32jähriger Mann in den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sonn­tags auf. Die­ser war auf einem E‑Scooter in der Cas­pers­mey­er­stra­ße unter­wegs und hat­te mit rund 0,9 Pro­mil­le zu viel Alko­hol getankt, um noch am Stra­ßen­ver­kehr teil­zu­neh­men. Ihn erwar­tet eben­falls eine Anzei­ge nach dem Straßenverkehrsgesetz.

BAM­BERG. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de in der Fuß­gän­ger­zo­ne ver­mut­lich mit­tels eines Stei­nes die Schau­fens­ter­schei­be eines Geschäfts am Grü­nen Mark beschä­digt. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Bam­berg – Stadt entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stahl im Frei­bad Hallstadt

HALL­STADT. Im Frei­bad Hall­stadt ver­gaß eine jun­ge Frau gegen 18.45 Uhr ihre Hand­ta­sche. Als sie dies bemerkt hat­te und wie­der zu ihrem Platz zurück­ging, war die Hand­ta­sche bereits durch­wühlt und die Geld­bör­se mit 150,- EUR Bar­geld, sowie per­sön­li­chen Doku­men­ten ent­wen­det worden.

Wem war eine ver­däch­ti­ge Per­son auf­ge­fal­len? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen

Fahrt mit dem Pkw ohne Füh­rer­schein und unter Alko­hol­ein­fluss ende­te bei der Polizeikontrolle

BAM­BERG. Beim Los­fah­ren von der Dienst­stel­le fiel der Poli­zei­strei­fe ein BMW mit einem 38-jäh­ri­gen männ­li­chen Fahr­zeug­füh­rer aus dem Land­kreis Bam­berg auf. Der Fahr­zeug­füh­rer wur­de in der Ver­gan­gen­heit bereits mehr­fach durch Fahr­ten ohne Füh­rer­schein ange­zeigt. Bei der Kon­trol­le bestä­tig­te sich der Ver­dacht und die durch­ge­führ­te Alko­hol­kon­trol­le ergab zudem noch einen Wert von 2,78 Pro­mil­le. Das hat­te eine Blut­ent­nah­me und eine Anzei­ge zur Folge.

Schmor­brand auf dem Bal­kon sorg­te kurz­zei­tig für Auf­re­gung und einem grö­ße­ren Feuerwehreinsatz.

WALS­DORF. Auf einem Bal­kon in der Stra­ße „Am Sied­ner“ gerie­ten Gar­ten­mö­bel in einem Schmor­brand, was einen Feu­er­wehr­ein­satz aus­lös­te. Bis zum Ein­tref­fen der Feu­er­wehr, wur­de der Brand aber von einem bis­lang unbe­kann­ten „Hel­fer“ abge­löscht und dadurch Schlim­me­res ver­hin­dert. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr und der Poli­zei waren weder die Woh­nungs­be­woh­ner noch der „Hel­fer“ vor Ort.

Bei dem Schmor­brand wur­den zwei Lie­ge­stüh­le, der Tep­pich und Plas­tik­ge­fä­ße i.W.v. ca. 200,- EUR beschä­digt. Hin­sicht­lich der Brand­ur­sa­che dau­ern die Ermitt­lun­gen noch an. Bei dem Ein­satz waren über 40 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren vor Ort und durf­ten glück­li­cher­wei­se unver­rich­te­ter Din­ge wie­der abrücken.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fahr­rad­fah­re­rin stürzt und ver­letzt sich schwer

Grä­fen­berg. Am Sams­tag fuhr eine 71-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Fahr­rad zum Frei­bad in Grä­fen­berg. Beim Abstei­gen fiel sie ohne Fremd­ein­wir­kung mit ihrem Fahr­rad um und zog sich hier­durch eine schwe­re Bein­ver­let­zung zu. Sie wur­de ver­mut­lich mit einer Ober­schen­kel­hals­frak­tur ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Sach­scha­den ent­stand nicht.

Wei­lers­bach. Am Sams­tag fuhr ein 47-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pedelec einen Schot­ter­weg berg­ab. In einer Links­kur­ve rutsch­te das Vor­der­rad weg und der Rad­fah­rer stürz­te. Der Ver­letz­te wur­de mit dem Ver­dacht einer Schlüs­sel­beinfrak­tur ins Kli­ni­kum verbracht.

Gefähr­li­cher Ein­griff in den Straßenverkehr

Göß­wein­stein. Auf­grund eines Pres­se­auf­rufs (Lockern von Rad­mut­tern) mel­de­te sich am Sams­tag ein 20-jäh­ri­ger Mann und zeig­te an, dass auch bei sei­nem Pkw vier von fünf Rad­mut­tern feh­len. Die fünf­te befand sich noch locker am Rad. Die Tat­zeit konn­te auf 04.06.2024 bis 09.06.2024 ein­ge­grenzt wer­den. Falls jemand Beob­ach­tun­gen machen konn­te oder Täter­hin­wei­se geben kann, bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter Tel: 09194 / 7388–0 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. Sams­tag­nacht stell­te ein 55jähriger zwi­schen 00:30 und 03:00 Uhr beim Bela­den sei­nes Autos eine Stoff­ta­sche neben sei­nem Fahr­zeug in der Haupt­stra­ße 14 ab. Nach­dem er zum Flug­ha­fen Nürn­berg gefah­ren war, bemerk­te er, dass er sei­ne Tasche ver­ges­sen hat­te. Zurück in Forch­heim konn­te er sei­ne Tasche dann eini­ge Meter vom Abstell­ort ent­fernt auf­fin­den. Aus dem Geld­beu­tel des Geschä­dig­ten, wel­cher sich in der Tasche befun­den hat­te, fehl­te jedoch ein grö­ße­rer Bar­geld­be­trag. Zeu­gen, die in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu melden.

Sons­ti­ges

FORCH­HEIM. Weil er Streit mit sei­nem Bru­der hat­te, demo­lier­te Sonn­tag­nacht, gegen halb vier Uhr, ein 22jähriger in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße vor lau­ter Wut sein eige­nes Auto. Als die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe ein­traf und der ers­te Beam­te aus­stei­gen woll­te, schlug er die­sem die Türe des Dienst-Kfz gegen den Kör­per. Der alko­ho­li­sier­te Mann ver­such­te im Anschluss weg­zu­ren­nen, konn­te aber von den Beam­ten ein­ge­holt und fest­ge­nom­men wer­den. Bei sei­ner Fest­nah­me leis­te­te er wei­ter Wider­stand, belei­dig­te und bespuck­te die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten. Auf­grund sei­nes alko­ho­li­sier­ten und aggres­si­ven Zustan­des wur­de er in Gewahr­sam genom­men und in eine Aus­nüch­te­rungs­zel­le ver­bracht. Gegen den jun­gen Mann wur­den u.a. Ermitt­lungs­ver­fah­ren, wegen tät­li­chen Angriffs und Wider­stan­des gegen Voll­stre­ckungs­be­am­te ein­ge­lei­tet. Die am Ein­satz betei­lig­ten Beam­ten blie­ben alle unver­letzt und wei­ter­hin dienstfähig.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Alko­ho­li­sier­ter Pkw-Fahrer

Ebens­feld. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de ein 26-jäh­ri­ger Staf­fel­stei­ner einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Weil die Poli­zei­be­am­ten hier deut­li­che Anzei­chen einer Alko­ho­li­sie­rung des Pkw-Fah­rers fest­stel­len konn­ten, wur­de bei die­sem ein gerichts­ver­wert­ba­rer Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Da das Ergeb­nis über 0,5 Pro­mil­le lag, erwar­tet den Staf­fel­stei­ner nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Streit eska­liert

Red­witz a.d. Rodach. In den spä­ten Stun­den der ver­gan­ge­nen Sams­tag­nacht kam es zunächst zu einem ver­ba­len Streit zwi­schen zwei 19- bzw. 22-jäh­ri­gen Red­wit­zern. Der Streit eska­lier­te schließ­lich, wobei sich die Kon­tra­hen­ten gegen­sei­tig ver­letz­ten. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten konn­ten fest­stel­len, dass die Bei­den unter star­ken Alko­hol­ein­fluss stan­den. Bei­de erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen vor­sätz­li­cher Körperverletzung.

Lebens­mit­tel nicht bezahlt

Lich­ten­fels, Schney. Am Sams­tag­abend kurz vor Laden­schluss bezahlt eine 68-Jäh­ri­ge einen Joghurt in einem Super­markt. Die noch in ihrer Tasche befind­li­chen Bock­würs­te und eine Avo­ca­do zahl­te die Dame jedoch nicht. Sie wur­de fest­ge­hal­ten und die Poli­zei hin­zu­ge­ru­fen. Eine Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahl ist nun die Fol­ge ihres Handelns.

Alko­hol­ver­bot am Bahnhofsplatz

Lich­ten­fels. Am Sams­tag­nach­mit­tag konn­ten die Poli­zei­be­am­ten wäh­rend der Strei­fen­fahrt beob­ach­ten, wie sich ein amts­be­kann­ter 45-Jäh­ri­ger am Bahn­hofs­platz nie­der­ge­las­sen hat­ten, um dort Bier zu trin­ken. Gemäß einer Ver­ord­nung der Stadt Lich­ten­fels ist das Nie­der­las­sen zum Alko­hol­kon­sum in die­sem Bereich nicht gestat­tet. Der Mann erhält eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge und ihm wur­de ein Platz­ver­weis ausgesprochen.