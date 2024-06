Im Rah­men des Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma lädt die Stadt Bam­berg zum 2. Betei­li­gungs­for­mat für die Gestal­tung der Hei­del­steig-Flä­che ein. Im März die­ses Jah­res haben sich enga­gier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bereits getrof­fen, um gemein­sam Ideen für die Wei­ter­ent­wick­lung des Bil­dungs- und Auf­ent­halts­cha­rak­ters der Flä­che zu ent­wi­ckeln, wo bereits ein Kli­ma-Arbo­re­tum mit 25 kli­ma­re­sis­ten­ten Bäu­men und von Schü­ler und Schü­le­rin­nen gestal­te­ten Info­ta­feln ent­stan­den ist. Es wur­den vie­le Wün­sche und Ideen ein­ge­bracht – vom grü­nen Klas­sen­zim­mer über eine Wild­bie­nen­nist­hil­fe bis hin zu mehr Sitz­ge­le­gen­hei­ten. Stadt­in­tern wur­den die­se Vor­schlä­ge sor­tiert und bewer­tet und schließ­lich in ein Gesamt­kon­zept gegos­sen. Die­ses soll in die­sem wei­te­ren Betei­li­gungs­for­mat vor­ge­stellt wer­den. Außer­dem geht es dar­um, gemein­sam die nächs­ten Schrit­te der Umset­zung sowie Mit­Mach-Pro­jek­te zu pla­nen. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Mitt­woch, 3. Juli 2024, von 17.30 Uhr bis 20 Uhr in der Hei­del­steig-Grund­schu­le, Raum E14, Am Hei­del­steig 15, 96052 Bam­berg statt. Eine Anmel­dung per E‑Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de wird für die Pla­nung der Ver­an­stal­tung bis zum 27. Juni 2024 erwünscht, ist aber nicht zwin­gend erfor­der­lich. Die Teil­nah­me ist auch ohne Anmel­dung mög­lich. Die Stadt Bam­berg freut sich über eine rege Teil­nah­me und lädt dazu ein, die Ein­la­dung im Familien‑, Freun­des- und Bekann­ten­kreis zu tei­len, um mög­lichst vie­le Men­schen zu errei­chen. Gemein­sam soll die Gestal­tung der Hei­del­steig-Flä­che vor­an­ge­trie­ben werden.