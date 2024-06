Am kom­men­den Wochen­en­de vom 06./07. Juli lädt der SC Mem­mels­dorf weit über 1000 Sport­ler zur 37. Auf­la­ge des Quat­tro­ball­tur­niers auf die Sport­an­la­ge rund um die See­hof­hal­le Mem­mels­dorf ein. In den Sport­ar­ten Vol­ley­ball, Bas­ket­ball, Fuß­ball und Hand­ball spie­len die 96 teil­neh­men­den Mann­schaf­ten ihre bes­ten Uni­ver­sal­sport­ler aus. An den bei­den Tagen tre­ten die Teams, wel­che auf einen bis zu 12 Spie­ler umfas­sen­den Kader zurück­grei­fen kön­nen, in je 2 Spie­len pro Sport­art und Tag an.

Bei der letzt­jäh­ri­gen Auf­la­ge des Quat­tro­balls war das Team der „Schreck­bich­ler“ erfolg­reich und fei­er­te am Sonn­tag­abend mit dem Quat­tro­ball­po­kal in ihren Hän­den. Auf dem Sie­ger­po­dest gelang­te des wei­te­ren die Spät­le­se auf dem zwei­ten Platz und die Main­geis­ter auf dem drit­ten Platz. In die­sem Jahr star­te­te die Anmel­dung am 18. Mai und bin­nen weni­ger Minu­ten waren alle Start­plät­ze ver­ge­ben. In den Augen der Orga­ni­sa­to­ren zeigt sich hier wei­ter­hin eine klei­ne Trend­wen­de bei der Anzahl an gemel­de­ten Teams. Zum einen haben alt­ein­ge­ses­se­ne Teams ihre Beset­zung an die nächs­te Gene­ra­ti­on wei­ter­ge­reicht. Dane­ben fin­den sich aber auch immer neue Teams, wel­che zum ers­ten Mal beim Quat­tro­ball in Mem­mels­dorf antre­ten. Der Team­ma­na­ger vom Seri­en­sie­ger der „Spät­le­se“ Tobi­as Rein­au­er, beob­ach­tet die­se Ent­wick­lung auch immer wie­der mit Argus­au­gen. Laut sei­ner Ein­schät­zung erwar­tet er hier doch auch sehr star­ke Kon­kur­renz von dem ein oder ande­ren Über­ra­schungs­team, wel­ches sei­ne Quat­tro­ball­pre­mie­re im Jahr 2024 feiert.

Zur 37. Auf­la­ge des Quat­tro­balls tre­ten unter ande­rem auch wie­der die bekann­ten Top­fa­vo­ri­ten der „Bon­kers“ oder aber auch der „Main­geis­ter“ an, wel­che im Jahr 2024 nach lan­ger Durst­stre­cke den Titel errei­chen wol­len. Neben die­sen bei­den Teams zäh­len auch die Quat­tro­ball­grö­ßen von „Ana mit“, den „Rabi­nern“, der „Nul­len“ oder aber „Nanig­gi­na­nei“ zum gro­ßen Kreis der Favo­ri­ten, wel­che den Vor­jah­res­sie­ger der „Schreck­bich­ler“ vom Thron sto­ßen wol­len. Zum Errei­chen des Quat­tro­ball­sie­ges benö­tigt jedes Team immer die gewis­sen Por­ti­on Glück in der Aus­lo­sung der Paa­run­gen. In den sech­zehn Mann­schaf­ten umfas­sen­den Grup­pen ent­schei­det das Los, gegen wel­ches Team man in den jewei­li­gen Sport­ar­ten antritt. So kann es pas­sie­ren, dass ein Spe­zia­lis­ten­team einer Sport­art auf einen ver­meid­li­chen Tur­nier­fa­vo­ri­ten trifft und die­sen die vor­ent­schei­den­de Nie­der­la­ge zufügt.

In die­sem Jahr möch­te der SC Mem­mels­dorf beson­ders auf eine Typi­sie­rungs­ak­ti­on hin­wei­sen. In Zusam­men­ar­beit mit „Hil­fe für Anja e.V“ führt der SCM am gesam­ten Sams­tag auf dem Tur­nier­ge­län­de eine Typi­sie­rungs­ak­ti­on zum Kampf gegen Blut­krebs durch. Wir bit­ten alle Teil­neh­mer und Inter­es­sier­te die­se Mög­lich­keit einer Typi­sie­rung im Rah­men des Tur­nier­be­triebs wahr­zu­neh­men. Wei­te­re Infor­ma­ti­on sind unter www​.hil​fe​-fuer​-anja​.de zu finden.

Der SC Mem­mels­dorf bie­tet allen Zuschau­ern und Teil­neh­mern im Ver­lauf des gesam­ten Wochen­en­des wie­der eine gro­ße Aus­wahl an kuli­na­ri­schen Köstlichkeiten.

Ein wei­te­res High­light des Quat­tro­balls ist auch wie­der die Play­ers­par­ty am Sams­tag­abend. Zu den Beats von DjCee fei­ert das gesam­te Quat­tro­ball­pu­bli­kum bis weit in die Nacht.