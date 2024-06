Fagot­tist Pierre Mar­tens und das Bam­ber­ger Streich­quar­tett in Unterleinleiter

Er war lan­ge Solo-Fagot­tist der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker und ist jetzt Pro­fes­sor an der Musik­joch­schu­le in Lübeck. Er wird welt­weit ange­fragt, zuletzt lei­te­te er ein Fagott- Sym­po­si­um in Peking. Prof. Pierre Mar­tens gehört zu den bes­ten Ver­tre­tern sei­nes Fachs.

Im Schloss­park von Unter­lein­lei­ter spielt er mit dem renom­mier­ten Bam­ber­ger Streich­quar­tett (Milos Petro­vic und Andre­as Lucke, Vio­li­nen, Bran­ko Kaba­d­aic, Vio­la und Karl­heinz Busch, Vio­lon­cel­lo, der auch wie­der kennt­nis­reich und char­mant mode­rie­ren wird) ein Fagott­kon­zert von Anto­nio Vival­di und das wun­der­schö­ne Kon­zert von W.A. Mozart.

Unter dem Mot­to „Baro­cker Glanz – klas­si­sche Schön­heit der Musik“ sind Per­len der Musik zu hören.

Eröff­net wird es mit Kron­ju­we­len des Barock: Das Con­cer­to grosso G‑Dur op. 6 Nr.1 von G. F. Hän­del und „Der Som­mer“ aus den „Die vier Jah­res­zei­ten“ von Anto­nio Vival­di. Das Lieb­lings­werk vie­ler Mozart­freun­de erklingt dann vor der Pau­se „Eine klei­ne Nachtmusik“.

Erfri­schend und vol­ler Power nach der Pau­se das Fagott­kon­zert e‑Moll von Vivaldi.

Es fol­gen ein Jazz-Tan­go von Ander­son und der gran­dio­se lang­sa­me Satz aus „Simp­le Sym­pho­ny“ von Brit­ten, um die Sere­na­de aus­klin­gen zu las­sen mit dem wun­der­schö­nen Fagott­kon­zert B‑Dur KV 191 von Mozart.

Wie­der wer­den die Musi­ker der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, zusam­men mit dem Aus­nah­mef­ago­tist Pierre Mar­tens, einen Hoch­ge­nuss bie­ten, der alle Zuhö­rer begeis­tern wird.

Zeit und Ort: Sams­tag, 6. Juli 2024, 16 Uhr, Wald­wie­se mit Bestuh­lung im Schloss­park von Unterleinleiter.

Bei ungüns­ti­ger Wit­te­rung wird das Kon­zert in die Schloss­kir­che verlegt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.schloss​park​-unter​lein​lei​ter​.de/