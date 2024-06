Spi­ri­tu­als und mehr …

Vom 18. – 20. Okto­ber 2024 fin­det im Begeg­nungs­Cen­trum Mis­si­on EineWelt in Neu­en­det­tels­au ein Chor­se­mi­nar für gemisch­te Stim­men mit Wer­ken afro­ame­ri­ka­ni­scher Kom­po­nis­tin­nen statt. Die Chor­lei­te­rin und Musik­wis­sen­schaft­le­rin Mary Ellen Kit­chens (BR-Archiv Mün­chen, Archiv Frau und Musik Frank­furt (www.archiv-frau-musik.de/vorstand-iak-frau-und-musik‑2) und die Spi­ri­tu­al- und Soul­folk-Sän­ge­rin/-Song­wri­te­rin und Arran­geu­rin Lea Mor­ris (www​.thi​sis​lea​.com) wer­den mit den Cho­ris­tin­nen und Cho­ris­ten eini­ge Spi­ri­tu­als der „Dean of Black Women Com­po­sers“ Undi­ne Smith Moo­re (1904–1989) ein­stu­die­ren und auch Wer­ke von Mela­nie DeMo­re, Lea Mor­ris und wei­te­ren Kom­po­nis­tin­nen erar­bei­ten. Zu Abschluss die­ser Fort­bil­dung gestal­tet der an die­sem Wochen­en­de ent­stan­de­ne Pro­jekt­chor am 20. Okto­ber den 10-Uhr-Got­tes­dienst in der kath. Pfarr­kir­che St. Fran­zis­kus Neu­en­det­tels­au musi­ka­lisch aus. Inter­es­sier­te Sän­ge­rin­nen und Sän­ger kön­nen gern an dem Chor­se­mi­nar teil­neh­men. Anmel­de­schluss ist der 28. Juli. Wir freu­en uns, Sie kennenzulernen!

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.chor​da​tes​.de/​e​v​e​n​t​/​s​p​i​r​i​t​u​a​l​s​-​u​n​d​-​m​e​h​r​/​?​s​o​u​r​c​e​=​214 oder uta.​walther@​fsb-​online.​de