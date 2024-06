Am kom­men­den Wochen­de ver­an­stal­tet die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt wie­der ihr belieb­tes Ober­main Open und die gleich­zei­ti­ge Kreis-Ein­zel­meis­ter­schaft im Schach für die Krei­se Coburg, Neu­stadt b. Coburg, Kro­nach und Lich­ten­fels. Das Tur­nier beginnt am Frei­tag um 19 Uhr im Ver­eins­lo­kal Hotel „Drei Kro­nen“ in der Lich­ten­fel­ser Str. 24, 96224 Burg­kunst­adt .

Anmel­de­schluss ist um 18:45 Uhr. Es wer­den 5 Run­den im Schwei­zer Sys­tem mit der Fischer-Zeit gespielt. Die ers­te Run­de wird am am Frei­tag Abend gespielt und jeweils zwei Run­den am Sams­tag und Sonn­tag. Die Sie­ger erhal­ten Poka­le, Urkun­den und einen Geld­preis. Auch ein Start­geld wird erhoben.

Es wird mit ca. 30 Teil­neh­mern gerech­net. Es haben sich schon Teil­neh­mer aus ganz Deutsch­land angemeldet.