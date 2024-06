VOR­AB­IN­FOR­MA­TI­ON UNWET­TER vor SCHWE­REM GEWITTER

für die Städ­te und Land­krei­se Bay­reuth, Hof und Wun­sie­del i. Fichtelgebirge

gül­tig von: Sonn­tag, 30.06.2024 02:00 Uhr

vor­aus­sicht­lich bis: Sonn­tag, 30.06.2024 08:00 Uhr

aus­ge­ge­ben vom Deut­schen Wet­ter­dienst am: Sams­tag, 29.06.2024 09:55 Uhr

Von Süd­wes­ten zie­hen in den Nacht­stun­den von Sams­tag auf Sonn­tag ein­zel­ne, teils hef­ti­ge Gewit­ter auf. Die­se gehen ört­lich mit hef­ti­gem Stark­re­gen mit Men­gen zwi­schen 20 und 35 l/​qm, lokal auch bis 50 l/​qm in kur­zer Zeit ein­her. Außer­dem sind Sturm­bö­en und schwe­re Sturm­bö­en zwi­schen 80 und 100 km/​h (Bft 9–10) und Hagel mit Korn­grö­ßen um 2 cm mög­lich. Am Sonn­tag­mor­gen zie­hen die Gewit­ter nord­ost­wärts ab.

Dies ist ein Hin­weis auf eine Wet­ter­la­ge mit hohem Unwet­ter­po­ten­zi­al. Er soll die recht­zei­ti­ge Vor­be­rei­tung von Schutz­maß­nah­men ermöglichen.

Hil­fe­stel­lung unter: https://​www​.dwd​.de/​h​a​n​d​l​u​n​g​s​e​m​p​f​e​h​l​u​n​g​e​n​-​v​o​r​a​b​i​n​f​o​r​m​a​t​ion