Das Fami­li­en­bü­ro des Land­krei­ses Coburg hat gemein­sam mit dem Job­cen­ter Coburg Land ein wei­te­res Mal einen beson­de­ren Ser­vice orga­ni­siert. Die Fami­li­en­kas­se hilft Fami­li­en direkt vor Ort und berät zu allen Fra­gen rund um Kin­der­geld und Kin­der­zu­schlag. Dabei kön­nen auch Leis­tun­gen direkt vor­ge­rech­net oder Anträ­ge gestellt wer­den. Der nächs­te Ter­min ist für den 24. Juli von zehn bis 15 Uhr in den Räu­men des Job­cen­ter Coburg Land (Wil­helm-Rust-Stra­ße 3, Coburg) geplant. Am 8. Okto­ber fin­det ein wei­te­rer Bera­tungs­ter­min in der Arbeits­agen­tur Bam­berg-Coburg (Kaser­nen­stra­ße 25, Coburg) statt. Im Mai gab es bereits einen Früh­jahrs­ter­min im Fami­li­en­zen­trum Neu­stadt, der sehr gut nach­ge­fragt wur­de. Susann Klar vom Job­cen­ter Coburg Land hat die Vor-Ort-Bera­tun­gen in Zusam­men­ar­beit mit Natha­lie Diko­mey vom Fami­li­en­bü­ro des Land­rats­am­tes orga­ni­siert. Ihrer Erfah­rung nach gab es zwar bereits vor gut zehn Jah­ren ähn­li­che Sprech­stun­den; die­sen waren im Rah­men der fort­schrei­ten­den Digi­ta­li­sie­rung aber zuneh­mend abge­baut und ein­ge­stellt worden.

„Beson­ders in der Zeit nach Coro­na ist uns dann aber auf­ge­fal­len, dass vie­le Men­schen es nicht schaff­ten, über die online tools selbst­stän­dig die ent­spre­chen­den Anträ­ge zu stel­len“, erläu­tert Susann Klar. Da oft auch Fami­li­en mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund auf die Infor­ma­tio­nen rund um die Anträ­ge ange­wie­sen sind, stell­ten Sprach­bar­rie­ren eine zusätz­li­che Her­aus­for­de­rung bei der Online-Bear­bei­tung dar. Seit Ende 2022 gibt es im Coburg Land daher regel­mä­ßig drei Vor-Ort-Bera­tun­gen pro Jahr, um eine per­sön­li­che und direk­te Hil­fe zu ermög­li­chen. Nach­ge­fragt wird oft zur Antrag­stel­lung des Kin­der­zu­schla­ges. Die­ser beträgt monat­lich höchs­tens 292 Euro pro Kind und unter­stützt Fami­li­en mit gerin­gem Ein­kom­men; bei meh­re­ren Kin­dern wird ein Gesamt­be­trag aufgezahlt.

Der Kin­der­zu­schlag ist eine zusätz­li­che Leis­tung zum Kin­der­geld. Er muss geson­dert bei der Fami­li­en­kas­se bean­tragt wer­den. Über die Vor­aus­set­zun­gen für einen wei­ter­lau­fen­den Kin­der­geld­be­zug infor­mie­ren kön­nen sich auch Fami­li­en, deren Kin­der einen Schul­ab­schluss machen bezie­hungs­wei­se das 18. Lebens­jahr errei­chen. Auch jun­ge Erwach­se­ne kön­nen in bestimm­ten Fäl­len – zum Bei­spiel bei Aus­bil­dung und Stu­di­um – bis zur Voll­endung des 25. Lebens­jah­res Kin­der­geld bezie­hen. Die­ser Vor-Ort-Ser­vice soll die Regi­on Cobur­ger Land noch fami­li­en­freund­li­cher gestal­ten und wohn­ort­na­he sowie bar­rie­re­freie Ange­bo­te ver­mit­teln. Die Bera­tung erfolgt durch Mit­ar­bei­ter der Familienkasse.

Tele­fo­ni­sche Vor­anmel­dun­gen sind erwünscht, es wer­den aber auch spon­ta­ne Besu­cher bera­ten. Für den Bera­tungs­ter­min am 24. Juli kön­nen sich Inter­es­sier­te unter 09561/705 273 anmel­den; für den Bera­tungs­ter­min am 8.Oktober unter 09561/933 09.