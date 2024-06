Das Pro­jekt „Urba­ne Insek­ten­bio­to­pe“ des Ver­eins „Die Sum­mer“ hat Gar­ten­schil­der mit 13 ver­schie­de­nen Moti­ven ent­wi­ckelt, die mit infor­ma­ti­ven und humor­vol­len Sprü­chen zei­gen, wes­halb es wich­tig ist Bio­di­ver­si­tät zu för­dern. 100 Schil­der sol­len nun kos­ten­los ver­lost wer­den. Die Teil­nah­me an der Ver­lo­sung ist bis ein­schließ­lich 30. Juni 2024 hier mög­lich: https://​urba​ne​-insek​ten​bio​to​pe​.de/​t​e​r​m​ine. „Wer spä­ter mäht, ist län­ger glück­lich!“, „Wer die Rau­pe nicht ehrt, ist des Fal­ters nicht wert!“ oder schlicht „Bei mir summt’s!“ sind ein paar Bei­spie­le der 13 Sprü­che, die zur Aus­wahl ste­hen. „Wir wur­den in den letz­ten Jah­ren und wäh­rend der Akti­on „Mäh­frei­er Mai“ sehr oft gefragt, ob wir Schil­der für natur­na­he Gär­ten ver­kau­fen.“ erklärt Tho­mas Pickel, Lei­ter des Pro­jekts „Urba­ne Insektenbiotope“.

Um dem Wunsch nach Schil­dern ent­ge­gen­zu­kom­men, wur­den gemein­sam mit den Ver­eins­mit­glie­dern Sprü­che gesam­melt und die bes­ten aus­ge­wählt. Dann erfolg­te die Umset­zung des Designs. Die Ver­eins­mit­glie­der wur­den regel­mä­ßig dazu auf­ge­ru­fen, Feed­back zu geben. „Durch die Betei­li­gung der Mit­glie­der kamen vie­le gute Ideen auf. Ohne das Feed­back wären die Schil­der nur halb so schön gewor­den!“ – Ste­fa­nie Propp, Pro­jekt­mit­ar­bei­te­rin. „Die rea­li­täts­na­hen Insek­ten­zeich­nun­gen haben wir bereits für Sti­cker und Social Media genutzt, bei den Gar­ten­schil­dern kom­men sie beson­ders gut zur Gel­tung.“, so Fran­zis­ka Wag­ner, Pro­jekt­mit­ar­bei­te­rin und Zeich­ne­rin der Insektenmotive.

Zu kau­fen gibt es die Schil­der aller­dings noch nicht. „Mit der Ver­lo­sung wol­len wir zum einen sehen, wel­che Schil­der am gefrag­tes­ten sind und zum ande­ren tes­ten, wie groß die Nach­fra­ge wirk­lich ist.“ erläu­tert Tho­mas Pickel. „Wenn die Ver­lo­sung ein Erfolg war, wer­den wir an einer Mög­lich­keit arbei­ten, die Schil­der im Ver­kauf anzu­bie­ten.“ Die Ver­lo­sung fin­det gleich­zei­tig auch über die Social Media-Kanä­le des Ver­eins statt. Die 100 Schil­der wer­den dem­nächst in ganz Deutsch­land an Gar­ten­zäu­nen zu sehen sein.